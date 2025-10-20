여자프로농구 개막 미디어데이, 다음 달 10일 개최

사진=WKBL 제공

한국여자농구연맹(WKBL)이 오는 10일 14시 서울특별시 강서구에 위치한 메이필드 호텔 메이필드 볼룸에서 ‘2025~2026 여자프로농구 개막 미디어데이’를 개최한다.

이번 미디어데이에는 WKBL 6개 구단별 감독 및 대표 선수 2명씩 총 18명이 참석한다. 신한은행 최윤아 감독은 2015~2016시즌 개막 미디어데이 이후 10년 만에 감독 신분으로 미디어데이를 찾는다. 하나은행 이상범 감독도 이번 미디어데이를 통해 팬들에게 첫 인사를 건넨다.

지난 시즌 챔피언결정전 MVP인 BNK 썸 안혜지와 정규리그 MVP인 우리은행 김단비를 비롯해, 2023~2024시즌 이후 2년 만에 WKBL 무대로 복귀한 KB스타즈 박지수도 참석해 새 시즌을 앞둔 각오를 밝히고 질의 응답 시간을 가질 예정이다.

올 시즌 미디어데이도 팬과 함께한다. 20일 14시부터 22일 14시까지 3일간 WKBL 공식 홈페이지(www.wkbl.or.kr)를 통해 팬 입장권을 신청할 수 있다. 신청자 중 추첨을 통해 최종 당첨자가 선정된다.

