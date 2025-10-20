BYD, 태국서 친환경차 10만대 판매 달성

태-중 우호협회 콘 답바란시 회장에게 10만번째 친환경 모델 SEALION 6 DM-i 공식 전달하고 있다.

BYD가 태국에서 누적 판매 10만대 달성을 기념하는 인도식을 개최했다. 이날 행사에서 류쉐량 BYD 아시아태평양 자동차 영업사업부 총경리가 태국-중국 우호협회(Thailand-China Friendship Association)의 콘 답바란시(Korn Dabbaransi) 회장에게 10만번째 친환경 모델인 SEALION 6 DM-i 모델을 공식적으로 전달했다.

BYD의 태국시장 10만대 판매 달성은 BYD가 태국 시장에서 또 하나의 중요한 이정표를 세웠음을 의미한다. 특히 올해 수교 50주년을 맞은 중국과 태국 양국 간 깊은 우의를 증명하는 사례로 평가된다.

류쉐량 총경리는 축사를 통해 “태국-중국 수교 50주년을 기념하는 역사적인 순간에 태국 내 친환경차 10만 대 인도는 태국 소비자들이 BYD에 보내주신 높은 신뢰를 상징할 뿐만 아니라, 경제, 문화, 일상생활 전반에 걸친 양국 간 통합적이고 상생하며 상호 이익이 되는 관계를 생생하게 반영한다”고 강조했다.

류쉐량 BYD 아시아태평양 자동차 영업사업부 총경리가 축사를 하고 있다.

또한 “이번 성과는 태국 소비자들이 차량 구매 시 환경적 고려를 핵심적인 요소로 여기고 있음을 시사한다. 앞으로도 우리는 태국 시장에 대한 진출을 심화하고 지속적으로 업그레이드된 기술, 서비스, 제품을 태국 소비자들에게 제공할 것”이라는 포부를 밝혔다.

콘 답바란시 태국-중국 우호협회 회장은 축사를 통해 “SEALION 6 DM-i를 선택한 것은 ‘태국-중국 수교 50주년 우정 투어’에서 보여준 뛰어난 성능 때문이다. ‘BYD와 함께 방콕에서 베이징까지(From B to B)’라는 슬로건이 말해주듯, 이 모델은 BYD 하이브리드 기술의 강력함을 입증하고 있다”고 말했다.

SEALION 6 DM-i는 ‘태국-중국 수교 50주년 우정 투어’ 공식 차량으로 선정돼 방콕에서 베이징으로 향하는 여정에 올라 현재는 장가계에 도달했다. 5000km가 넘는 이 장거리 여정을 통해 SEALION 6 DM-i의 뛰어난 주행 장거리 효율과 기술 신뢰성을 입증하고 있다.

누적 판매 10만 번째를 기록한 SEALION 6 DM-i는 현재 BYD의 태국 현지 공장에서 생산되어 출고 및 인도됐다. 플러그-인 하이브리드(PHEV) SUV인 SEALION 6 DM-i는 BYD의 DM-i 슈퍼 하이브리드 시스템을 탑재해 뛰어난 효율성과 성능을 제공해 이미 태국 PHEV 부문에서 최다 등록 모델로 자리매김했다.

한편, BYD의 태국 공장은 동남아시아의 핵심 차량 제조 거점 역할을 수행하며 현지 시장 수요 충족은 물론 수출까지 담당하고 있다. BYD는 태국 공장을 통해 태국 친환경차 산업 발전을 촉진하고 현지 고용 기회를 창출할 뿐만 아니라 BYD의 해외 현지화 의지를 보여주고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

