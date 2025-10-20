쿠키런:킹덤, 연등 아트 컬래버 공개…세인트릴리 쿠키 재탄생

쿠키런: 킹덤, 아트 컬래버 프로젝트의 열 번째 작품인 연등 공개. = 데브시스터즈 제공

모바일 RPG ‘쿠키런: 킹덤’이 우리 전통 문화 예술을 알리는 아트 컬래버레이션 프로젝트의 열 번째 작품인 연등을 공개했다.

데브시스터즈는 오는 22일 업데이트를 통해 등장을 예고한 각성한 세인트릴리 쿠키를 기념해 전통등 숙련기술전수자 전영일 작가와 함께 아트 컬래버를 진행했다고 20일 밝혔다.

쿠키런: 킹덤은 지난해부터 게임 속 서사를 한국의 다양한 전통 예술로 풀어내는 특별한 협업을 전개하고 있다. 낙화, 나전칠기, 분청사기 등 여러 국가무형유산 장인들과 협업해 전통 기법에 현대적 감각을 더한 작품들을 선보이며 전 세계 유저에게 우리 문화의 독특한 아름다움을 알려 큰 관심을 받고 있다.

연등은 우리나라에서 예로부터 보다 나은 세상을 기원하는 축제인 연등회에 사용돼 왔다. 연등회는 2012년 국가무형유산에, 2020년 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 대표적인 전통문화 중 하나다.

전영일 작가는 이번 작품에서 자신의 옛 과오에 대한 뿌리 깊은 고민을 마치고 진정한 자유로 각성한 세인트릴리 쿠키의 모습을 표현했다. 거친 질감의 스테인리스 위에 투명감 있는 에메랄드, 초록, 분홍의 한지를 더해 자유와 용기의 빛을 시각화했으며, 빛 반사효과를 활용한 ‘슈퍼미러’ 연출로 공간에 확장감을 부여해 연대의 의미를 더욱 강조했다.

작가는 “연등은 서로 다른 존재들이 마음을 모아 세상을 비추는 연대의 상징”이라며 “뿌리 모양으로 표현한 수많은 고민 위에, 마침내 다시 일어난 세인트릴리 쿠키의 자유의 빛을 담은 연등을 올렸다. 이 작품을 접하는 모든 사람들이 상처 입은 마음에 용기를 얻고 진정한 자유와 연대의 가치를 느낄 수 있었으면 한다”고 말했다.

전영일 작가는 우리나라를 대표하는 전통등 숙련기술전수자이자 조각가로, 전통 연등의 조형미를 현대적으로 재해석하는 작품 활동을 이어오고 있다. 서울 노원구 공공미술빛조각축제 노원달빛산책의 예술총감독을 맡아온 것과 더불어, 국내외 다양한 전시를 개최하며 빛의 예술을 대중에게 선사하고 있다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]