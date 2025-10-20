W코리아, 취지 어긋난 ‘술파티’ 유방암 행사에 이어 기부금 과장까지?…“20년간 4억”

사진= W 코리아 이혜주 편집장. W코리아 제공

W코리아가 자사의 유방암 인식 향상 캠페인 기부금에 대한 논란에 휘말렸다.

디스패치가 19일 보도한 내용에 따르면, W코리아는 자사 홈페이지에 기부금이 20년 동안 총 11억원에 달한다고 홍보했지만 실제로 기부한 금액은 그보다 적었던 것으로 드러났다. W코리아는 자사 홈페이지와 캠페인 홍보 자료에서 “20년간 총 11억원을 기부했다”고 밝혔지만, 19년간 실제로 기부한 금액은 약 4억3797만원에 불과했다.

W코리아는 브랜드와 개인이 따로 기부한 금액을 합쳐 총 9억5716만원에 달한다고 주장했으며, 올해 12월 기부 예정액 1억5000만원을 더하면 11억원에 이를 것이라 설명했다. 그러나 이런 주장에 대해 일부 전문가들은 “브랜드와 개인의 기부금을 W코리아의 기부액에 포함시키는 것은 적절하지 않다”는 의견을 제기하며 논란을 일으켰다.

최근 여성신문이 보도한 바에 따르면 국회 보건복지위원회 이수진 더불어민주당 의원은 보건복지부로부터 제출받은 자료를 통해 W코리아가 한국유방건강재단에 기부한 금액은 총 3억1569만원에 불과하다고 밝혔다. 특히 2017년부터 2023년까지는 기부 내역이 전혀 없었고 2022년에는 1억2530만원을 기부한 것으로 확인됐다.

이에 대해 W코리아는 “기부금 내역이 사실과 다르게 보도된 부분이 있다”며 반박했다. W코리아는 “기업·개인 기부금액과 3년간 인구보건복지협회 서울지회에 기부한 금액을 합산하면, 총 기부액은 9.6억원이 맞다”고 주장하며, “올해 1.5억원을 더하면 11억원이 맞다”고 해명했다.

W코리아는 기부금이 자율적으로 사용되는 방식으로 기부가 이루어졌으며, 모든 기부 내역은 한국유방건강재단과 정확히 확인되었다고 밝혔다. 또한, 기부금은 재단 관련 사업에 사용된다고 설명했다.

한편, 지난 15일 서울 종로구에서 열린 ‘러브 유어 더블유 2025’ 유방암 인식 향상 캠페인에는 방탄소년단 뷔, RM, 제이홉, 에스파 카리나, 아이브 장원영 등 유명 연예인들이 참석했다. 일부 참석자들의 공연과 음주가무가 캠페인의 취지와 맞지 않다는 비판이 제기되었으며, 캠페인의 본래 목표인 유방암 환자들의 인식 향상은 온데간데 없는 파티였을 뿐이라는 논란이 불거졌다.

결국 사흘 만에 W코리아는 사과문을 발표했다. W코리아는 “캠페인 취지에 비춰 볼 때 구성과 진행이 적절치 않았다는 지적을 무겁게 받아들이고 있다”며 “유방암 환자와 그 가족들의 입장을 세심하게 고려하지 못해 불편함을 드린 점 깊이 사과드린다”고 밝혔다. 그러면서 “앞으로 진행되는 모든 과정에 대해 재점검하겠다”고 덧붙였다.

이번 기부금 논란과 행사 진행에 대한 비판 여파로, W코리아는 최근 게시물에 악플이 쏟아지는 상황에 직면했다. 기부금이 세제 혜택을 받을 수 있다는 점에서 일각에서는 W코리아에 대한 세무조사를 촉구하는 목소리도 나오고 있다. W코리아는 사과 후에도 논란이 가라앉지 않자, 인스타그램에서 사과 게시물의 댓글을 차단하고 편집장 이혜주도 SNS 게시물을 모두 삭제한 상태다.

