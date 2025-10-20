컴투스 ‘SWC2025’ 아시아퍼시픽 컵, PU 2년 연속 재패

‘SWC2025’ 아시아퍼시픽 컵 우승자 PU. 컴투스 제공

글로벌 e스포츠 대회 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025(SWC2025)’ 아시아퍼시픽 컵에서 PU가 2년 연속 우승을 차지했다.

컴투스는 서머너즈 워: 천공의 아레나의 세계 최강을 가리는 SWC2025의 아시아퍼시픽 컵을 지난 18일 부산이스포츠아레나에서 열었다고 20일 밝혔다.

현장에는 세계 정상급 선수와의 1대 1 매치를 비롯해 승부 예측, 포토존 등 글로벌 e 스포츠 축제의 분위기를 느낄 수 있는 다양한 즐길 거리를 제공돼 관객의 호응을 얻었다.

경기는 5판 3선승 싱글 토너먼트로 진행됐다. 8강부터 풀 매치 박빙 승부가 이어지며 경기장 분위기는 뜨겁게 달아올랐다. 손에 땀을 쥐게 하는 접전 끝에 PU, KELIANBAO, TAKUZO10, ETOWARU가 4강에 진출했으며, 압도적 기량을 선보인 지난해 우승자 PU와 TAKUZO10가 결승 진출에 성공했다.

결승에서 만난 두 선수는 서로 한 세트씩 가져가며 치열한 명승부를 펼쳤으나, PU가 두 세트를 연속으로 승리하며 최종 우승을 차지했다. 2년 연속 아태 지역 최강자로 월드 파이널 챔피언에 진출하는 쾌거를 거뒀다.

PU, TAKUZO10를 비롯해 3·4위 전에서 ETOWARU를 꺾은 지난해 챔피언 KELIANBAO 등 상위 3인은 월드 파이널 진출 티켓과 함께 총 2만 달러(한화 약 2850만원) 규모의 상금과 메달이 수여됐다.

한편 SWC2025는 이번 아시아퍼시픽 컵을 끝으로 월드 파이널 출전 라인업을 모두 완성했다. 아시아, 아메리카, 유럽 등 세계 각지에서 선발된 총 12명의 선수들은 다음 달 1일 오후 9시 프랑스 파리에서 월드 챔피언의 영예를 걸고 대결을 펼친다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

