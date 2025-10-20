2025 대한민국 게임대상, 온라인 투표 시작…내달 10일까지

2025 대한민국 게임대상 로고. 한국게임산업협회 제공

올해 가장 많은 사랑을 받은 최고의 게임을 선정하는 투표가 온라인에서 시작됐다.

한국게임산업협회는 오늘부터 다음 달 10일 오후 5시까지 ‘2025 대한민국 게임대상’ 온라인 투표를 진행한다고 20일 밝혔다.

부문별 후보작을 살펴보면, 대통령상 및 국무총리상이 포함된 본상에는 ‘레전드 오브 이미르’, ‘마비노기 모바일’, ‘뱀피르’, ‘세븐나이츠 리버스’, ‘퍼스트 버서커: 카잔’, ‘후즈 앳 더 도어’, ‘P의 거짓: 서곡’, ‘RF 온라인 넥스트’가 이름을 올렸다.

인기 게임상에는 ‘세븐나이츠 리버스’, ‘셰이프 오브 드림즈’, ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’, ‘퍼스트 버서커: 카잔’, ‘P의 거짓: 서곡’이 포함됐다.

올해 신설된 인기 성우상 부문에는 ‘퍼스트 버서커: 카잔’의 ‘블레이드 팬텀’역의 목소리를 담은 이재현(이현) 성우가 후보로 올랐다.

대국민 투표 결과는 본상에 25%, 인기게임상에 80%, 인기성우상에 50% 비중으로 반영되며, 누구나 게임대상 공식 웹사이트를 통해 본인이 응원하는 게임을 직접 선택하여 투표할 수 있다.

최종 수상작은 11월5일 진행되는 본상 2차 심사 점수와 대국민 투표, 미디어 투표 점수를 합산하여 결정된다. 시상식은 11월12일 오후 4시 부산 벡스코 제2전시장에서 생방송으로 진행된다.

