국가유산청, ‘반구천 암각화’ 등 국가유산교육 수업안 12건 선정

국가유산청은 국가유산진흥원과 ‘2025년 국가유산교육 수업안 경진대회’를 개최하고 수상작 12건을 지난 18일 국립고궁박물관 강당에서 시상했다고 20일 밝혔다.

국가유산교육 수업안 경진대회는 국가유산청이 학교 현장에서 활용 가능한 우수 국가유산교육 수업안을 발굴·확산하기 위해 진행한 공모 사업이다.

올해 경진대회는 국가유산교육의 중요성을 확산하고자 참가 대상을 기존의 초·중·고등학교 교사(개인 또는 팀) 3개 부문에서 예비교사까지 4개 부문으로 확대됐다.

지난 6월12일부터 9월1일까지 진행된 공모에는 총 107팀이 참여했다. 이 가운데 전문가 심사를 통해 12개 팀(부문별 3팀)이 선정됐고, 현장 발표와 최종 심사를 거쳐 부문별 대상·최우수상·우수상을 시상했다.

올해 수상작에는 역사 중심의 수업에서 나아가 국어·과학·음악 등 여러 분야와의 융합형 교육을 비롯하여, 인공지능(AI) 등 디지털 기술을 활용한 시도가 돋보이는 수업안이 다수 포함됐다.

대상(국가유산청장상)은 초등부 ‘반구천 암각화와 기후 위기: 보존 가치와 미래 세대 역할 / 삼성현초등학교, 박재선’, 중등부 ‘18+1 말뚝이 가라사대 -풍자와 해학으로 세상을 읽다!- / 진접중학교, 김효성’, 고등부 ‘찬란한 과학문화유산, 나의 이야기를 담다 / 광주과학고등학교, 김태균’, 예비교사 ‘국가유산에서 생.존(생명존중)하기: 궁중채화에서 자연유산까지 / 상명대학교(재학생), 이승아, 김용준, 안서진’이 각각 수상했다.

복권기금으로 추진된 이번 대회의 수상작은 교사들이 교육현장에서 국가유산교육을 손쉽게 지도하는 데 실질적으로 도움 받을 수 있도록 사례집으로 제작해 국가유산청과 국가유산진흥원 누리집에 공개할 예정이다.

국가유산청 측은 “앞으로도 미래세대 양성의 터전인 학교 현장에서 디지털 대전환이라는 시대의 흐름에 맞춰 국가유산과 첨단 기술을 활용한 교육 기회가 더욱 확대될 수 있도록 국가유산교육 수업안의 적극적인 발굴·지원에 앞장설 것”이라고 전했다.

