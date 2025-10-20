미야오(MEOVV) 안나, 끌로에 글로벌 브랜드 앰버서더로 선정 [SW포토]

미야오 안나. 자료=끌로에(chloé) 제공

K-pop 그룹 미야오(MEOVV)의 안나(Anna)가 프랑스 럭셔리 패션 하우스 끌로에의 글로벌 앰버서더로 선정되었다.

타고난 창의성과 자연스러운 에너지를 지닌 안나는 끌로에가 추구하는 자유롭고 여성스러우며 에포트리스(Effortless)한 매력을 완벽하게 구현한다고 밝혔다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

