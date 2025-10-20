규빈, 신곡 '카푸치노' 콘셉트 포토 공개…러블리+청순

가수 규빈이 신곡 'CAPPUCCINO' 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

라이브웍스컴퍼니 소속 규빈은 지난 19일 오후 9시 공식 SNS 채널을 통해 신곡 'CAPPUCCINO'의 2차 콘셉트 포토를 공개하며 글로벌 팬들의 관심을 한몸에 받고 있다.

공개된 2차 콘셉트 포토의 경우 1차로 공개되었던 '알바생' 콘셉트와는 또다른 '손님' 콘셉트로 규빈은 카페를 배경으로 따뜻하면서도 세련된 분위기를 연출하며 시선을 사로잡았다. 규빈은 긴 생머리를 늘어뜨린 채 맑고 사랑스러운 비주얼을 자랑하고 있다.

특히 손에 든 카푸치노로 보이는 커피 잔은 신곡의 제목을 직접적으로 연상시키며 곡에 대한 궁금증을 자아내고 있으며, 시크한 표정부터 잔잔한 미소를 짓는 모습까지 다양한 표정 연기를 통해 청초한 매력을 극대화해 보는 이들의 마음을 설레게 했다.

또한 야외 테라스 공간에서 여유를 만끽하는 모습, 커피잔을 들고 우아하게 어딘가 응시하는 모습 등 '손님' 콘셉트다운 편안하면서도 캐주얼한 비주얼의 규빈이 카페를 배경으로 햇살 아래 은은하게 미소를 짓고 있어 마치 영화 속 한 장면 같은 느낌을 선사하고 있다.

1차 콘셉트 포토에 이어 2차 콘셉트 포토를 공개한 규빈은 20일에 두번째 콘셉트 숏츠, 21일부터 24일까지 하이라이트와 챌린지 숏츠, 26일 팬들의 기대감을 더욱 증폭시킬 뮤직비디오 티저까지 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개할 계획이다. 한층 성숙해진 음악과 퍼포먼스를 선보일 규빈의 신곡 'CAPPUCCINO'는 오는 28일 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

