송중기 “저에게도 오래 남을 시간”…‘마이 유스’ 종영소감

배우 송중기가 진심 어린 종영 소감을 전했다.

20일 소속사 하이지음스튜디오 측은 JTBC 금요시리즈 ‘마이 유스’(극본 박시현, 연출 이상엽·고혜진, 제공 SLL, 제작 하이지음스튜디오)의 종영을 맞아 송중기의 따뜻한 종영 소감을 공개했다.

지난 17일 방송된 최종회를 끝으로 막을 내린 ‘마이 유스’는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 선우해(송중기 분)와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 성제연(천우희 분)의 감성 로맨스로, 시청자들에게 깊은 여운을 남겼다.

극 중 송중기는 아역 스타 출신의 플로리스트이자 작가 ‘선우해’로 분해 겉으로는 차분하지만 속에 수많은 감정을 품은 인물을 밀도 있게 표현했다. 상처와 결핍, 그리고 다시 찾아온 사랑 앞에서의 변화까지 절제된 감정선으로 그려내며 자신만의 연기 스타일을 완성했다. 감정의 고조보다 디테일과 여백으로 설득하는 그의 연기는 ’마이 유스’의 감정선을 더욱 단단히 했다.

‘마이 유스’는 섬세한 연출과 탄탄한 서사로 웰메이드 감성 드라마로 평가받았다. 그 중심에는 선우해를 탁월하게 그려낸 송중기가 있었다. 그의 안정된 연기와 깊은 감정선이 작품의 결을 단단히 세우며, 극 전체를 이끄는 중심축 역할을 했다.

송중기는 소속사를 통해 “‘마이 유스’는 감성 로맨스이자 인물들의 온도를 담은 작품이었다. 선우해가 ‘나’의 조각을 찾아갔던 시간들이 저에게도 오래 남을 것 같다. 이 작품이 우리의 청춘에 잔잔한 온기로 남길 바란다”라며 작품에 대한 깊은 애정을 드러냈다. 이어 “함께한 감독님, 작가님, 배우분들, 스태프분들께 진심으로 감사드린다. 무엇보다 ‘마이 유스’를 사랑해 주신 시청자 여러분께 마음을 다해 감사드린다.”라고 따뜻한 인사를 전했다.

그동안 장르와 캐릭터의 경계를 넘나들며 폭넓은 연기를 선보여온 송중기는 ‘마이 유스’를 통해 한층 깊어진 감정선과 성숙한 연기로 배우로서 또 한 번의 변곡점을 만들었다. 마지막까지 선우해의 내면을 섬세하게 채워내며 완벽한 ‘해’피엔딩을 완성한 송중기의 향후 행보에도 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]