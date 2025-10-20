김흥국, 정치색 벗고 본업 복귀 선언…“정치는 내 길 아냐”

사진= 대박기획 제공

가수 김흥국이 정치색을 벗고 본업에 집중하며 복귀를 선언했다.

김흥국은 20일 “이제는 오직 노래와 예능으로 국민 곁에 서겠다”고 밝혔으며, 정치적 논란에서 벗어나 본래의 자리인 가수와 방송인으로 돌아가겠다는 뜻을 분명히 했다. 그는 현재 신곡을 준비 중이며, 개인 유튜브 채널을 통해 예능감 넘치는 콘텐츠도 공개할 계획이라고 전했다.

김흥국은 “정치는 내 길이 아니었다. 나는 사람들에게 웃음을 주고, 함께 노래할 때 가장 행복하다. 그게 진짜 김흥국이다”라고 고백하며 가수로서의 초심을 다졌다.

김흥국은 “다시 국민에게 웃음과 희망을 드릴 수 있다면 그것이 내 인생 2막의 시작”이라며 방송과 예능 프로그램, 행사 출연을 통해 활동을 재개할 것임을 밝혔다. 그는 “불러만 준다면 다시 돌아가겠다”고 덧붙였다.

한편, 김흥국은 보수적인 정치 성향을 드러낸 바 있다. 김흥국은 윤석열 전 대통령의 탄핵 반대 집회에 참석하는 등 보수 우파 정치 성향을 드러내왔다. 올해 1월에는 서울 용산구에서 진행된 당시 윤석열 대통령 관저 앞 불법 체포 저지 집회에 참석하고 서울서부지법 폭동 사태를 옹호하기도 했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

