무인카페 카페인24, 신메뉴 '제로 고흥유자 시리즈' 출시

무인카페 브랜드 카페인24가 환절기 대표 음료인 유자차를 제로 칼로리로 재해석한 '제로 고흥유자 시리즈'를 오는 20일부터 전국 매장에서 선보인다고 밝혔다.

유자차는 환절기만 되면 한국인들이 가장 먼저 찾는 음료다. 하지만 높은 당 함량 때문에 섭취를 망설이게 되기도 한다. 카페인24는 이러한 점을 보완해 유자의 진한 향과 맛은 그대로 유지하면서 당 함량을 대폭 줄인 4종의 제로 음료 라인업을 선보인다. 실제로 이번 시리즈를 제로 베이스 레시피로 개발해, 유자 본연의 풍부한 향과 맛은 살리면서도 당 함량을 대폭 낮췄다.

카페인24는 '사람 중심의 무인카페'로 전국 곳곳에서 젊은 세대는 물론 중장년층과 시니어 고객에게도 꾸준히 사랑받고 있다. 이번 신메뉴 역시 다양한 세대의 취향을 고려해, 여러 차례의 시음과 조율을 거쳐 모두가 부담 없이 즐길 수 있는 유자 기반 제로 칼로리·제로 슈거 음료 시리즈로 완성됐다.

카페인24가 선보이는 신메뉴는 4종은 유자의 상큼하고 풍부한 풍미를 제로 칼로리로 담아낸 '제로 고흥유자티'와 청량감을 극대화한 '제로 유자에이드', 유자와 자몽을 블렌딩한 '제로 유자몽티', 그리고 아메리카노에 유자 샷을 더한 이색 조합 '제로 유자샷 추가'로 구성된다.

카페인24 관계자는 "제로 고흥유자 시리즈는 10월 20일부터 전국 카페인24 매장에서 HOT과 ICE 버전으로 모두 만나볼 수 있다. 카페인24는 앞으로도 고객의 일상 가까이에서 ‘동네 사랑방’ 같은 공간으로 자리하며, 집 앞에서 건강하고 합리적인 메뉴를 즐길 수 있도록 새로운 라이프스타일을 제안해 나갈 계획”이라고 말했다.

