주식회사 워즈코퍼레이션, 혼다 모터사이클 어패럴 ‘H-TECH’ 론칭

사진=워즈코퍼레이션

주식회사 워즈코퍼레이션이 운영하는 혼다 모터사이클 어패럴(HONDA)이 차세대 도시형 테크웨어 라인 ‘H-TECH’을 공식 론칭했다고 20일 밝혔다.

H-TECH은 혼다의 철학인 ‘Ride to Freedom(자유를 타라)’를 기술력과 디자인으로 구현한 제품군으로 모터사이클 문화에서 출발한 ‘해방감’의 가치를 현대 도시인의 라이프스타일에 맞게 재해석했다.

이번 H-TECH 서사는 전세계적으로 인정받는 혼다의 엔진 기술력(High-Tech)에서 영감을 받았다. 엔진의 구조와 맞닿아 있는 엔지니어링, 메탈릭, 테크니컬 키워드를 디자인 전반에 반영해 기능성과 감각을 동시에 담아냈다. 특히 기후 예측이 어려운 도시 환경의 특수성을 고려, 모터사이클의 주요 기능인 방수·발수·방풍 기능과 라이딩 시 필수적인 수납력을 강화해 기후 변화에 대응하는 도심형 테크웨어로 발전시켰다.

또한 혼다 어패럴은 H-TECH을 시작으로 총 7가지 라인으로 구분해 확장할 계획이다. 그 중 대표 전략은 분산되어 있는 배달 유니폼 시장을 큐레이션하고 정교화하는 것이다. 이는 단순히 기능성 웨어 제공을 넘어 안전·편의·스타일을 아우르는 새로운 산업 표준을 제시하려는 혼다의 장기적 비전을 반영한다.

사진=워즈코퍼레이션

브랜드는 H-TECH 론칭과 함께 ‘RIDE TO FREEDOM’ 캠페인을 진행한다. 캠페인의 핵심은 일반인들의 자연스러운 일상 속 해방감을 담아내는 것이다. 혼다는 단순히 모델 중심의 연출이 아닌 건축가·라이더·포토그래퍼 등 각자의 삶 속에서 자유를 추구하는 사람들을 주인공으로 세운다. 이들이 경험하는 해방의 순간과 H-TECH 웨어의 기능성을 인터뷰·영상·스틸 콘텐츠로 기록해 브랜드 세계관을 보다 현실적이고 공감 가능한 방식으로 확산할 예정이다.

워즈코퍼레이션 관계자는 “H-TECH은 혼다의 엔진 기술력에서 출발해 도시 환경의 기후와 생활에 대응하는 새로운 테크웨어로 진화했다”며 “앞으로 혼다 어패럴은 총 7개 라인업을 통해 기능성과 감성, 산업적 가치를 함께 담은 브랜드 경험을 확장할 것”이라고 말했다.

황지혜 기자

