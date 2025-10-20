지예은, ‘활동 중단’ 2개월 만에 ‘런닝맨’ 녹화 참여…건강 회복

사진 = 배우 지예은이 제4회 청룡시리즈어워즈에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 지예은이 건강을 회복하고 팬들에게 돌아왔다.

20일 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트는 “지예은이 건강을 회복한 뒤, 오늘(20일) SBS 예능 ‘런닝맨’ 녹화에 참여하며 본격적인 활동을 재개한다”며 "앞으로도 많은 응원 부탁드린다"고 전했다.

지예은은 ‘런닝맨’ 녹화에 앞서, 지난 17일부터 19일까지 넷플릭스 ‘유재석 캠프’ 첫 촬영에 참여한 것으로 알려졌다. 유재석과 함께 나흘 연속 촬영을 소화하며, 순조롭게 활동을 재개한 것이다.

이와 관련해 유재석은 12일 런닝맨 방송을 통해 “예은이가 번아웃과 관련된 것으로 아는데, 그건 아니다. 지금 잠깐 치료 중”이라고 설명했다.

이후 한 매체는 지예은이 갑상선 기능 저하로 인해 활동을 중단하게 됐다고 보도했으나, 소속사 측은 “(갑상선 부분은) 개인 의료 정보로 정확한 확인이 어려운 점 양해부탁드린다”고 입장을 낸 바 있다.

한편, 지예은은 한국예술종합학교 출신으로 예능 프로그램 ‘SNL 코리아’에서 다채로운 캐릭터를 선보이며 큰 인기를 끌었다. 특히 4월 넷플릭스 오리지널 ‘대환장 기안장’에 출연해 다시 한 번 화제를 모은 지예은은 현재 SBS ‘런닝맨’과 쿠팡플레이 ‘직장인들’ 등 다양한 프로그램에 출연 중이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

