40만장#음방1위#커리어하이…킥플립, 날았다

그룹 킥플립(KickFlip)이 K팝 팬들에게 풋풋한 첫사랑 감성을 전한 미니 3집 활동을 성료했다.

JYP엔터테인먼트 소속 신인 보이그룹 킥플립은 9월 22일 세 번째 미니 앨범 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립) 타이틀곡 '처음 불러보는 노래'를 발매하고 컴백했다. 타이틀곡 포함 전곡 크레디트에 멤버들이 이름을 올리고 K팝 신예다운 음악성을 빛낸 앨범은 톡톡한 매력으로 팬심을 달궜다. 이들은 총 4주 간의 음악방송 무대에서 탄탄한 퍼포먼스와 라이브를 뽐내고 뜨거운 열기를 이었다.

특히 타이틀곡 '처음 불러보는 노래'로 MBC M '쇼! 챔피언'에서 첫 음악방송 1위, KBS2 '뮤직뱅크' 10월 1주 차 K-차트 정상에 올라 첫 지상파 음악방송 1위를 차지했다. 자주적 음악과 함께 착실한 성장 곡선을 그린 킥플립은 "멤버들이 전곡 작업에 참여한 미니 3집이라 이번 활동 더욱 뜻깊었고 오래도록 기억에 남을 것 같습니다. 올해 1월 데뷔할 때부터 바란 음악방송 1위도 할 수 있어서 의미가 남다른데요. 앞으로도 멋진 음악과 무대 보여드릴 수 있도록 최선을 다 하겠습니다. 또 활동 기간 내내 큰 응원 보내준 위플립(팬덤명: WeFlip) 여러분께 진심으로 감사드립니다!"라는 소감을 전했다.

신보는 음반 집계 사이트 한터차트 기준 초동(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 40만 2405장을 돌파하고 데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!) 27만 6881장, 미니 2집 'Kick Out, Flip Now!'(킥 아웃, 플립 나우!) 34만 655장 대비 상승세를 이뤄 자체 최고 초동 기록을 세웠다. 한터차트 주간 앨범 차트(2025.09.22~2025.09.28), 써클차트 주간 리테일 앨범 차트(2025.09.21~2025.09.27) 및 2025년 39주 차 주간 앨범 차트(2025.09.21~2025.09.27)까지 각종 음반 차트 1위를 석권했다. 스포티파이 데일리 바이럴 송 차트, 해외 아이튠즈 K팝 차트에서도 랭크인되며 글로벌 잠재력을 확인했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]