똘똘 뭉친 DKZ…‘TASTY’, 짜릿한 완전체의 맛

그룹 DKZ(디케이지)가 강렬한 '완전체의 맛'을 선보인다.

DKZ(세현, 민규, 재찬, 종형, 기석)는 오늘(20일) 0시 공식 SNS를 통해 미니 3집 'TASTY'의 두 번째 콘셉트 필름을 게재했다.

공개된 영상은 텅 빈 의자에 멤버들이 한 명씩 모이며 완전체가 완성되는 순간을 담았다. 정적인 공간에 균열을 일으키는 DKZ의 모습은 다섯 멤버가 이번 앨범을 통해 선보일 팀워크와 음악적 결속력을 은유적으로 보여줬다.

이렇듯 DKZ는 첫 번째 콘셉트 필름을 통해 도회적인 매력으로 세련된 비주얼 변신을 알렸다면, 두 번째 콘셉트 필름을 통해서는 완전체 5인이 선사할 무궁무진한 가능성을 예고해 컴백 기대감을 고조시켰다.

오는 31일 발매하는 'TASTY'는 DKZ가 전작인 미니 2집 'REBOOT' 발매 이후 약 1년 6개월 만에 선보이는 새 앨범이다. DKZ는 음악과 비주얼 전반에 걸쳐 과감한 변신을 시도해 한층 성숙해진 매력을 선사할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]