소유, 인종차별 의혹 제기에 상반된 목격담…“한국인으로서 민망”

사진= 소유 SNS

가수 소유가 미국에서 귀국 중 경험한 인종차별 논란에 대해 입을 연 가운데, 상반된 주장이 불거지며 논란이 확산되고 있다.

소유는 19일 자신의 SNS에 올린 글을 통해 비행기 내에서 불쾌한 경험을 털어놨다.

소유는 “뉴욕 일정을 마친 후 애틀랜타에서 한국행 비행기로 갈아탔다”며, 비행 중 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 부른 일이 발단이 됐다고 전했다. 그는 이어 “사무장이 내 태도를 문제 삼아 시큐리티를 불렀다”며, “제가 문제라면 내리겠다고까지 말했다”고 밝혔다.

사진= 소유 SNS

소유는 이 사건 이후 승무원들의 냉랭한 태도를 느끼며 15시간 동안 아무것도 먹지 못했다고 말했다. 그는 글을 마치며 “그 순간 ‘이게 인종차별일까’라는 생각이 들었다”라고 덧붙였다.

그러나 사건을 목격했다는 또 다른 승객의 증언이 나오면서 논란은 커졌다. 해당 승객은 “소유 씨가 ‘조금 취했다’고 말했으며, 승무원들을 부른 뒤 시큐리티는 오지 않았다”고 주장했다. 또 다른 목격자는 “소유 씨가 피곤하다며 식사를 거절했고, 승무원들이 음주 상태를 걱정하며 조심스럽게 안내했다”며, “그런데 나중에 인종차별이라고 하니 같은 한국인으로서 민망했다”고 전했다.

현재 이 두 가지 상반된 증언이 이어지며 논란은 계속되고 있으며, 진위 여부에 대해선 확인되지 않은 상태다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

