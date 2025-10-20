김지원, 팬들과 함께 특별한 생일 카페…“따뜻한 순간 만들어가길”

배우 김지원이 준비한 특별한 생일파티가 성황리에 마무리됐다.

김지원은 10월 생일을 맞아 지난 17일부터 19일까지 사운드웨이브 합정점에서 생일 카페 'HAPPY Ji-WONEDAY'(해피 지-원데이)를 개최, 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물했다.

'HAPPY Ji-WONEDAY'는 김지원과 WONEDAY(원데이/팬덤명)가 함께 하는 특별한 생일파티를 콘셉트로 기획됐다. 귀엽고 멋진 반전 매력의 김지원 사진들로 2층과 3층이 꾸며져 눈길을 사로잡았다.

방문자 전원에게 '음료 1잔과 미공개 포토카드 2종, 컵홀더, 스트로우픽' 구성의 알찬 특전이 제공됐고, 카페를 찾은 팬들은 생일빵 메시지 존, 꿀벌 그림 그리기 존 등에서 배우를 향한 마음을 전하며 의미 있는 시간을 보냈다.

뿐만 아니라 생일 카페 곳곳에서 김지원의 흔적을 찾아볼 수 있었다. 손글씨 냅킨, 영수증 메시지, 직접 선정한 플레이리스트 등 배우의 적극적인 참여와 아이디어가 카페 전체에 녹아들어 더욱 풍성한 공간을 완성했다. 특히 행사 전날에는 배우가 직접 생일 카페를 방문해 깜짝 선물 같은 메시지를 남기며 팬들과 교감, 생일파티의 즐거움을 함께 나눴다.

배우 김지원은 "소중한 원데이분들과 함께 생일을 보낼 수 있어서 행복했다. 고민하고 준비했던 것들을 많은 분들께서 즐겨주셔서 너무 감사하다. 이렇게나마 마음을 전할 수 있어서 기쁘고, 앞으로도 따뜻한 순간들 많이 만들어 갈 수 있으면 좋겠다"라는 진심 어린 소감을 전했다.

