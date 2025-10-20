어반자카파, 4년 만에 새 앨범 ‘STAY’ 11월3일 발매

감성그룹 어반자카파(URBAN ZAKAPA)가 4년만에 EP앨범 ‘STAY’으로 내달 3일 오후 6시에 본격적으로 컴백할 예정이어서 팬들의 기대감이 한층 높아지고 있다.

지난 2021년 EP앨범 발매 이후 어반자카파(권순일, 조현아, 박용인)는 멤버 별 싱글 앨범과 방송활동을 통해 꾸준히 활동하며 존재감을 드러냈다. 조현아는 ‘줄게’ ‘스르륵’ 그리고 ‘조현아의 평범한 목요일밤’ 등으로 팬들에 소식을 알리고 있으며 지난 7월 권순일은 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데몬)’ OST ‘골든’ 커버 영상이 역대급 화제를 불러 모으며 화제성 1위에 오르는 등의 존재감을 과시했다.

이번 어반자카파의 ‘STAY’는 Pop, R&B, Ballad, Modern Rock 등 다양한 장르를 정교하게 융합하여 단순 여러 장르를 나열한 집합의 곡이 아니라 하나의 서사적 흐름을 지닌 작품의 곡으로 다채로운 장르를 녹여낸 팝음악을 선보일 예정이다. 또 어반자카파 만의 유니크하고 고급스러운 선율 또 각자의 명품 보컬의 유니크한 보이스 컬러를 녹여 팬들의 감동을 자아낼 것으로 보인다.

앤드류컴퍼니 관계자는 “EP앨범으로는 4년 만에 발매여서 열심히 준비중에 있다. 어반자카파만이 가지는 음악이 주는 신비한 힘과 유니크하며 세련된 보이스와 요즘 트렌드인 팝적인 요소를 더해서 고급스러운 앨범을 준비하고 있다”고 전했다.

어반자카파는 ‘겨울’을 주제로 전국투어 콘서트를 펼친다. 광주(11월 22일) 공연을 시작으로 서울(11월 29~30일), 부산(12월 6일), 성남(12월 13일) 등 또 신년 초까지 추후 추가되는 공연으로 전국 각지의 팬들을 찾아갈 예정이며 자세한 사항은 티켓링크 예매 페이지에서 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]