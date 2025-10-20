‘고현복호’ 韓 여자 U-17 대표팀, 월드컵 조별리그 1차전 코트디부아르와 1-1 무승부

17세 이하(U-17) 한국 여자 축구대표팀. 사진=대한축구협회 제공

빠르게 내준 선제골, 다행히 무승부로 수습해냈다.

고현복 감독이 이끄는 17세 이하(U-17) 한국 여자 축구대표팀은 지난 19일 모로코 살레의 모하메드 Ⅵ 풋볼 아카데미에서 열린 코트디부아르와의 2025 국제축구연맹(FIFA) 여자 U-17 월드컵 조별리그 E조 1차전에서 1-1 무승부를 거뒀다.

한국은 킥오프 2분 만에 선제골을 내주며 끌려갔다. 상대 진영에서 공을 빼앗긴 뒤, 곧장 역습을 얻어맞았다. 골키퍼 김채빈(광영여고)이 정비되지 않은 수비진을 대신해 골대를 비우고 볼 처리를 시도했으나, 끝내 실점을 막지 못했다.

이후로도 한국은 코트디부아르의 맹공에 고전했다. 후반 34분에는 또 한 번 상대의 역습에 무너지며 골문을 허용했으나, 오프사이드 판정으로 가슴을 쓸어내리기도 했다.

극적으로 동점을 맞췄다. 후반 38분 페널티지역 왼쪽에서 볼을 잡은 백서영(경남로봇고)이 상대 골키퍼의 백태클에 걸려 넘어졌고, 비디오판독(VAR) 끝에 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 장예윤(울산현대고)이 이를 성공시키며 1-1 균형을 일궈냈다.

이로써 조별리그 첫 경기에서 승점 1점을 얻은 한국은 오는 22일 스페인과 2차전을 치른다.

U-17 여자월드컵은 올해부터 매년 개최로 바뀌고, 참가팀도 24개 팀으로 늘어났다. 4개 팀씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 상위 1~2위 팀과 각 조 3위 중 성적이 좋은 상위 4개 팀이 16강에 올라 토너먼트를 치른다.

