박진주, 11월 30일 비연예인과 결혼 [공식]

배우 박진주가 결혼을 발표했다.

20일 소속사 프레인TPC는 “항상 박진주 배우를 아껴주시고 사랑해 주시는 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 기쁜 소식이 있어 전해드린다”며 “오는 11월 30일 박진주 배우가 오랜 기간 깊은 신뢰를 쌓아온 분과 서로의 인생을 함께하기로 약속했다”고 밝혔다.

이어 “결혼식은 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들을 모시고 비공개로 진행될 예정이다. 예비 배우자가 비연예인인 만큼, 조용히 식을 올리는 점 너른 양해 부탁드린다”고 전했다.

또한 “결혼 이후에도 변함없이 배우로서 좋은 모습으로 여러분께 인사드릴 예정이다. 보내주시는 사랑에 다시 한번 깊이 감사드리며, 새로운 출발을 앞둔 박진주 배우에게 따뜻한 축하와 응원 부탁드리겠다”고 밝혔다.

2011년 영화 '써니'로 데뷔한 박진주는 '질투의 화신', '사이코지만 괜찮아', '그 해 우리는' 등에서 활약했다. MBC '놀면 뭐하니'를 통해 예능 고정 멤버로도 활약했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

