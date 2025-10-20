눈에미소안과 구형진 원장, 유럽백내장굴절수술학회 ‘짐머 프레스티지 클리어’ 시스템 주제 글로벌 연자 발표

덴마크 코펜하겐에서 열린 제43회 유럽백내장굴절수술학회(ESCRS)에서 짐머(Ziemer)사가 주최한 심포지엄 ‘The Ziemer Multiverse’에서 눈에미소안과 구형진 원장이 글로벌 연자(Faculty)로 초청되어 발표를 진행했다.

이번 발표는 진단 장비와 수술 장비를 연계한 통합 워크플로우인 프레스티지 클리어(클리어 플로우 스위트)의 실제 임상 적용 경험을 다룬 세션으로, 국내 사례가 국제 학회 무대에서 공식적으로 소개된 점에서 주목을 받았다.

프레스티지 클리어는 진단 장비인 갈릴레이 G4와 수술 장비 Z8을 하나의 플랫폼으로 연결해 검사 정보가 수술 계획 단계까지 연동될 수 있도록 지원하는 시스템이다. 또한 자동 중심 정렬 및 안구 회선 보정 기능을 통해 수술 중 정밀한 위치 조정이 가능하도록 설계되었다.

구형진 원장은 국제 의료 환경에서 해당 시스템을 도입·운영한 경험을 중심으로, 수술 임상 효과에 대해 설명했다. 심포지엄 현장에서는 프레스티지 클리어의 실제 적용 과정과 향후 발전 방향에 대한 질의응답이 이어졌으며, 여러 국가의 안과 전문의들이 디지털 시스템 기반의 진료 효율화에 높은 관심을 보였다.

이번 Multiverse 심포지엄에서는 ‘LASIK에서 CLEAR로의 전환’, ‘OCT 기술의 새로운 가능성’ 등 다양한 주제가 함께 다뤄졌으며, 특히 구형진 원장의 발표는 새롭게 도입된 통합 워크플로우 기술을 실제 임상 경험과 함께 소개한 사례로 주목을 받았다.

한편, 눈에미소안과는 프레스티지 클리어라식을 비롯해 스마일라식, 스마일프로, 스마트스마일, 실크스마일 등 5종의 렌티큘 수술 시스템과 라섹, 라식, ICL 수술 환경을 함께 갖추고 있다.

다양한 수술 시스템을 운영하며, 환자의 안과적 특성에 적합한 수술 방법과 안전한 시술 환경 구축을 위해 지속적인 연구와 기술 개발을 이어가고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

