‘연의 편지’, K-애니의 빛나는 활약…해외 166개국 선판매 성과

애니메이션 영화 ‘연의 편지’가 해외 개봉 및 166개국에 선판매되는 쾌거를 이뤘다.

20일 배급사 롯데엔터테인먼트에 따르면 ‘연의 편지’는 일본을 비롯한 아시아부터, 이탈리아, 스페인, 영국 등 유럽 국가, 북미, 남미, 싱가포르, 호주, 말레이시아, 인도네시아, 태국 등 166개국에 선판매되는 의미 있는 성과를 거뒀다. 그뿐만 아니라 연이은 해외 개봉 일정도 본격적으로 시작됐다. 지난 10일 베트남 개봉을 시작으로 22일 인도네시아, 23일 말레이시아, 30일 싱가포르와 태국, 2026년 초에는 북미에서 차례로 개봉해 해외 관객과 만날 예정이다.

‘연의 편지’는 책상 서랍에서 우연히 의문의 편지를 발견하게 된 전학생 ‘소리’가 편지 속 힌트로 이어지는 다음 편지들을 찾아가며 벌어지는 이야기를 담은 애니메이션 영화다. 일찌감치 오타와국제애니메이션영화제(OIAF), 애니메이터 국제애니메이션 영화제 등 유수의 영화제를 통해 세대 무대에서 K-애니메이션의 놀라운 성취와 가능성을 보여준 바 있는 ‘연의 편지’가 해외 개봉 및 166개국 선판매까지 확정하며 K-콘텐츠의 또 다른 주역으로 주목받고 있다.

일본 애니메이션이 강세를 이루는 국내 극장가에서도 세대를 아우르며 마법 같은 감동과 여운을 전하는 ‘연의 편지’만의 진가가 빛을 발하고 있다. 지난 1일 국내 개봉 이후 다양한 장르의 작품들 속에서도 실관람객들의 압도적인 호평을 얻으며 꾸준히 입소문 흥행을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]