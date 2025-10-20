‘소키즈’ 열일한다…스트레이 키즈, 11월21일 ‘DO IT’ 컴백

19일 공개된 스트레이 키즈의 새 앨범 'DO IT' 트레일러 캡처. JYP엔터테인먼트 제공

그룹 스트레이 키즈가 새 앨범 ‘DO IT’으로 돌아온다.

스트레이 키즈는 지난 19일 인천아시아드주경기장에서 단독 콘서트 'Stray Kids World Tour < dominATE : celebrATE >(< 도미네이트 : 셀레브레이트 >)를 개최, 월드투어 ‘도미네이트’의 피날레를 장식했다.

데뷔 7년만에 국내 첫 스타디움 입성을 이룬 스트레이 키즈는 이번 투어를 통해 총 34개 지역, 54회 공연으로 자체 최대 규모의 투어를 마쳤다.

‘도미네이트’ 투어는 끝났지만, 쉼표는 없다. 이날 스트레이 키즈는 공연 종료 후 현장에서 새 앨범 스키즈 잇 테이프 ‘두 잇’(SKZ IT TAPE ‘DO IT’) 발매 일정을 발표했다. 소키즈’라는 별명을 증명하듯 투어를 끝내고 약 한 달 후인 11월 21일 신보로 돌아올 예정이다.

약 3분 가량의 트레일러에는 전작 ‘카르마’와 상반된 분위기의 멤버들이 등장한다. ‘카르마’가 자신감 있는 스트레이 키즈의 화려함을 담았다면, 신보 ‘두 잇’에서는 심오한 분위기의 세계관을 예고한다.

스트레이 키즈는 전작 '카르마(KARMA)'를 통해 미국 빌보드 기록을 자체 경신하며 ‘빌보드 200’ 7연속 1위를 달성했다. 2022년 미니앨범 오디너리(ODDINARY)를 시작으로 맥시던트(MAXIDENT), 파이브스타, 락스타(樂-STAR), 에이트(ATE), 합(HOP), 카르마(KARMA)까지 냈다 하면 새로운 기록을 써내려가는 이들이 신보로 보여줄 새로운 음악에 기대가 모인다.

