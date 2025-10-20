리그 9호골로 A매치 아쉬움 날린 손흥민, 성공적 정규리그 마감… 다음 목표는 MLS컵 우승

손흥민이 19일 콜로라도와의 MLS 정규리그 원정 경기에서 전반 42분 선제골을 뽑아내고 세리머리를 펼치고 있다. 사진=LAFC SNS 캡처

LAFC 드니 부앙가와 손흥민이 기뻐하고 있다. 사진=LAFC SNS 캡처

원샷원킬, 손흥민(LAFC)이 득점포를 재가동하며 발끝을 뜨겁게 달궜다. 이제 플레이오프(PO) MLS컵 우승을 향해 달린다.

손흥민은 19일 미국 콜로라도주 커머스시티의 딕스 스포팅 굿즈 파크에서 열린 콜로라도와의 2025 MLS 정규리그 최종전 원정에서 전반 42분 선제골을 뽑아내며 팀의 2-2 무승부에 기여했다. 예리한 몸놀림이었다. 중원의 드니 부앙가의 전진 패스를 받고 쇄도, 페널티박스 왼쪽에서 수비수를 제친 뒤 강력한 왼발 슈팅으로 골문을 뚫었다. 이 득점은 LAFC의 정규리그 통산 500호골로 기록됐다.

지난달 28일 세인트루이스 시티SC전 이후 공식전 4경기 만에 나온 시즌 9호골이다. 손흥민은 이후 애틀랜타 유나이티드전과 국내에서 치른 브라질, 파라과이와의 A매치 2연전까지 3경기 연속 골맛을 보지 못했지만 다시 골 감각을 되살렸다. 정규리그 10경기에서 9골 3도움을 기록한 손흥민은 MLS 진출 첫해 두 자릿수 득점을 코앞에 두게 됐다.

후반 31분 제레미 에보비세와 교체 아웃된 손흥민은 이날 슈팅 1회, 패스성공률 89%(37회 시도 33회 성공), 기회 창출 3회 등을 기록했다. 축구 통계 사이트 풋몹은 손흥민에게 양 팀 통틀어 가장 높은 평점 8.3을 부여했다.

사진=LAFC SNS 캡처

손흥민은 이제 PO인 MLS컵 정상에 도전한다. LAFC는 승점 60(17승9무8패)으로 서부 콘퍼런스 3위에 올라 PO행 열차에 몸을 실었다. 같은 지구 6위 오스틴 FC(승점 47·13승8무13패)와 MLS컵 1라운드(3선 2선승제)를 치른다. MLS는 정규리그를 모두 마친 뒤 동부와 서부, 양대 콘퍼런스 8개팀이 토너먼트 형식으로 치르는 MLS컵을 통해 최종 우승팀을 가린다.

다크호스로 급부상했다. 손흥민의 존재감이다. LAFC는 손흥민이 뛴 경기에서 6승3무1패의 압도적인 성적을 거뒀다. 부앙가와의 찰떡궁합도 빼놓을 수 없다. 둘은 최근 LAFC가 최근 터뜨린 21골 중 19골을 합작하며 리그 최고의 듀오로 거듭났

다. 미국 스포츠일러스트레이티드는 “MLS에서 가장 뛰어난 듀오를 보유한 LAFC가 포스트시즌 진출팀 중 가장 강력하다”고 우승 가능성을 점쳤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

