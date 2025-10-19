세계 2위에게는 '넘사벽'인 안세영, 덴마크에 태극기 꽂았다… 시즌 8번째 우승

배드민턴 안세영. 사진=AP/뉴시스

세계랭킹 2위에게는 넘을 수 없는 벽이다. 랭킹 차는 고작 한 계단이지만 압도적인 실력 차가 난다. 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 짜릿하게 시즌 8번째 우승컵을 들어 올렸다.

세계랭킹 1위 안세영은 19일 덴마크 오덴세에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 슈퍼 750 덴마크오픈 여자단식 결승에서 왕즈이(중국·2위)를 2-0(21-5 24-22)으로 제압하며 시즌 8번째 우승을 차지했다. 개인 첫 덴마크오픈 정상이다. 1987년 이영숙 이후 38년 만에 한국인 여자단식 우승자로 이름을 새겼다.

왕즈이만 만나면 초강세다. 올 시즌 4번의 국제대회 개인전 결승에서 만나 모두 이겼다. 세계혼합단체전(수디르만컵)까지 합하면 5승 무패다. 통산 전적에서는 안세영이 14승4패로 압도한다. 지난해 이 대회 결승에서 왕즈이에게 패해 아쉬움도 설욕했다.

1세트에는 몰아쳤다. 구석을 찌르는 대각선 공격과 드롭샷이 순조롭게 들어가며 14-4까지 점수 차를 벌리며 승기를 잡았다. 왕즈이는 경기 중반 3연속 라인 아웃을 범하며 흔들렸다.

2세트는 대역전극이었다. 안세영은 초반부터 맹공을 퍼부은 왕즈이에게 밀렸다. 좀처럼 반등하지 못하며 10-18까지 밀렸다. 승부가 한쪽으로 완전히 기울었만 안세영의 눈빛은 날카로워졌다. 강력한 스매싱과 특유의 집요한 수비가 살아나기 시작했다. 1세트 때의 기세를 살렸다. 무려 8연속 득점을 성공하며 기적처럼 18-18 동점을 만들었다. 이후 손에 땀을 쥐는 승부가 펼쳐졌다. 4번의 동점과 5번의 역전이 번갈아 가며 이뤄졌다.

마지막에 웃은 건 안세영이었다. 22-23에서 안세영의 깊숙한 클리어가 라인 안으로 들어오며 재역전에 성공했다. 이후 왕즈이의 공격이 라인 아웃되면서 안세영의 우승이 확정됐다. 안세영은 양손을 활짝 벌리며 우승을 만끽했다.

이로써 안세영은 올 시즌 말레이시아오픈을 시작으로 인도오픈과 오를레앙 마스터스, 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈, 중국 마스터스에 덴마크오픈 우승컵까지 거머쥐며 한 시즌 두 자릿수 우승까지 노려볼 수 있게 됐다.

한편 앞서 열린 여자 복식 결승전에서는 백하나-이소희(이상 인천국제공항) 조가 김혜정(삼성생명)-공희용(전북은행) 조를 2-1(15-21 21-14 21-15)로 꺾고 금메달을 목에 걸었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

