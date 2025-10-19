사진= 권민아 SNS

걸그룹 AOA 멤버 출신 권민아가 더블유코리아의 ‘유방암 인식 캠페인’ 논란에 대해 직접 목소리를 냈다.

19일 권민아는 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 올리며 최근 논란이 된 ‘러브 유어 더블유(Love Your W)’ 행사에 대한 생각을 전했다.

권민아는 “저희 아버지는 췌장암으로 떠나셨고, 저희 언니는 유방암으로 계속해서 수년간 불안에 떨며 지내고 있습니다. 3기 때 발견해서 크게 도려내고, 항암치료에 머리도 다 빠졌었고, 부작용으로 살도 찌고 치료비도 어마어마하게 들었고”라며 “췌장암은 기적이 일어나지 않는 이상 치료하기가 너무 어려운 암이지만 유방암은 빨리 발견하면 아주 쉽게 치료된다고들 생각하는 분도 계신 것 같아요. 제가 직접 겪지도 않았는데 옆에서 지켜보는 것만으로도 너무 힘들고 안타깝고 슬픕니다”라고 말했다.

이어 “정말 진심으로 유방암 환자를 걱정하고, 생각하고 또 그들의 가족 마음까지 헤아렸다면 그런 술파티는 절대 열리지 않았을 것 같아요”라며 “선한 기부를 했다는것은 얼마가 되었든 금액이 중요치않고 그 행동 자체에 본 받을 점이 있다고 느끼지만, 화려하고 멋지고 즐거워보이는 사진들 속에 제목이 유방암이라”라고 지적했다.

권민아는 “글쎄요 많은 생각이 들고 쫌 보는 순간 불편했습니다 괴로웠구요. 제가 뭐라고 감히 어떤 말을 남기겠냐만은 암 환자와 암 환자의 가족들은 사소한 것에도 많이 상처받습니다 알아주세요 꼭”이라고 덧붙이며 진심 어린 호소를 남겼다.

한편, 더블유코리아는 지난 15일 서울 포시즌호텔에서 제20회 유방암 인식 향상 캠페인 ‘러브 유어 더블유 2025’를 진행했으나, 행사 현장에서 음주·파티 분위기와 가수 박재범의 선정적 무대가 이어지며 논란이 됐다.

비판 여론이 거세지자 더블유코리아는 19일 공식 사과문을 게재했다.

더블유코리아는 “지난 10월 15일 행사는 캠페인 취지에 비추어 볼 때 구성과 진행이 적절치 않았다는 지적이 있었고, 저희는 이를 무겁게 받아들이고 있다”며 “무엇보다, 유방암 환우 및 가족분들의 입장을 세심하게 고려하지 못하여 불편함과 상처를 드리게 된 점에 대해 깊은 사과의 말씀을 올린다”고 밝혔다.

이어 “이번 일을 계기로 행사 기획과 실행의 전 과정을 보다 면밀히 재점검하겠다”고 전했다.

한편 권민아는 지난 2012년 AOA로 데뷔했으나 2019년 탈퇴하며 리더 지민에게 괴롭힘 당했다고 폭로했다.

