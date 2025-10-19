곽선희, 동성 연인에 프러포즈 받았다…“평생 사랑할게”

사진= 곽선희 SNS

‘강철부대W’ 출연자 곽선희가 동성 연인으로부터 깜짝 프러포즈를 받은 소식을 전했다.

18일 곽선희와 연인은 “살면서 처음 프러포즈해 본 여자, 그리고 살면서 처음 프러포즈 받아본 여자. 그리고 대답은 당연히- 이제는 서로의 지인에게 ‘약혼자’로 소개하기. 피니시라인 깜짝 프러포즈는 정말 잊을 수 없다”라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 곽선희의 연인이 무릎을 꿇고 반지를 내밀며 프러포즈를 하는 장면이 담겼다. 곽선희는 환한 미소를 지으며 반지를 받아들었고, 두 사람은 서로의 손가락에 반지를 끼워주며 애정을 드러냈다.

이어 두 사람은 결혼반지를 낀 기념사진을 함께 공개했다. 곽선희는 “내게 언제나 과분한 그대, 평생 사랑할게”라는 문구로 연인에 대한 사랑을 전했다.

앞서 곽선희는 지난 8월, F&B 회사에 근무 중인 30세 동성 연인과의 열애 사실을 밝히며 화제를 모았다. 그는 당시 “작년에 강철부대W 촬영하고 방송이 나올 때까지만 해도 내가 이성애자인 줄 알았다. 군인으로서 출연한 거지 여자 만나려고 출연한 건 아니다”라고 말한 바 있다.

현재 두 사람은 함께 거주 중으로, 곽선희는 “전입신고를 하며 배우자로 등록하려 했는데 둘 다 여성이라 배우자 등록은 어렵다고 해서 동거인으로 등록했다”며 “11월 뉴욕 마라톤 출전을 위해 뉴욕에 가는데 현지에서 혼인 서약이 가능한 곳이 있다고 해서 여자 친구와 하고 올 예정이다. 11월 말엔 제주도에서 웨딩촬영을 할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 곽선희는 지난해 12월 종영한 ‘강철부대W’에서 육군팀 팀장으로 활약했으며 제53보병사단 예비역 중위 출신이다. 전역 후에는 모델이자 마라토너로 활동 중이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]