첫판부터 대어 낚고 출발하는 이영택 GS칼텍스 감독 “역시 실바는 실바… 여러모로 잘 풀린 경기”

예상을 뚫은 승리, 이번에는 다른 시즌을 예고했다.

여자프로배구 GS칼텍스는 19일 서울 장충체육관에서 열린 IBK기업은행과의 진에어 2025~2026시즌 V리그 여자부 홈 맞대결에서 세트스코어 3-1(25-20 25-21 23-25 25-21) 승리를 거뒀다.

홈에서 열린 새 시즌 개막전에서 산뜻한 승리를 거두며 출발하는 GS칼텍스다. 무엇보다 IBK기업은행을 잡아냈다는 점이 고무적이다. IBK기업은행은 올 시즌 전초전이었던 여수 KOVO컵 우승을 차지했던 저력 있는 팀이다. 검증된 외국인 에이스와 탄탄한 토종 라인업을 갖춰 올 시즌 우승후보 1순위로 모두가 입을 모은다. 하지만 GS칼텍스가 보란듯이 첫 경기부터 승점 3을 온전히 챙기는 깔끔한 승리로 반전을 써냈다.

‘외인 에이스’ 지젤 실바가 29득점-공격성공률 48.28%로 1옵션 역할을 100% 수행했다. 14점을 더한 권민지가 날개에서 실바의 부담을 덜었다. 주전 미들블로커 오세연은 블로킹 5개로 활약했고, 부상을 완벽히 떨쳐낸 안혜진이 깔끔한 경기 조율로 야전사령관 역할을 했다. 위기의 순간이었던 4세트에 교체 투입된 백업 세터 김지원의 활약도 영양가가 높았다.

IBK기업은행은 빅토리아 댄착이 24득점으로 분전했고 특히 이주아(17득점·블로킹 6개)-최정민(15득점·3블로킹)이 두터운 중앙의 힘을 보여줬지만, 끝내 팀 패배를 막지 못했다.

개막전 승리를 물들인 이영택 GS칼텍스 감독은 승리 원인으로 “서브 공략이 잘 됐다. 상대 킨켈라, 육서영 쪽에 초반부터 서브가 잘 들어가서 둘을 코트에서 내보낼 수 있었다. 덕분에 경기가 수월해졌다”며 “또 선수들이 블로킹, 수비 위치 등 사전 미팅에서 약속하고 나온 걸 코트에서 잘 수행해줘서 좋은 경기할 수 있었다”고 돌아봤다.

에이스 실바의 존재감은 말할 것도 없다. 이 감독은 “실바가 사실 몸 상태가 완벽하지 않아서 걱정을 했는데, 역시 실바는 실바다. 잘한다”며 어려울 때마다 해결사 역할을 해준 에이스를 향한 고마움도 잊지 않았다. 상대 리베로 임명옥에게 다소 막히는 모습이 있기도 했던 점에 대해서는 “실바가 잘 떄리는 코스인데, 아직 몸이 덜 올라온 느낌이 있다. 토스 꼬리가 길어지면 수비에 막히는 모습이 나온다. 그래도 이런 공격들이 추후에는 터치아웃이 될 수도 있다. (안)혜진이 토스가 약간 네트에서 떨어지는 경향이 있어서 많이 걸렸던 것 같다”며 “아직 첫날이다. 충분히 잘해줬다”고 엄지를 세웠다.

위기가 없던 건 아니다. 2세트를 선취한 후, 3세트에 역전을 허용했고 4세트에도 초반 5-0 리드를 놓치는 등 아쉬운 포인트가 나왔던 게 사실. 이 감독은 “아무래도 코트에 어린 선수들이 많아서 흔들릴 때 다같이 흐름이 꺾인다”며 “우승후보인 IBK기업은행을 거의 다 이겨놓은 상황이라 선수들이 결정지을 상황에서 조금 조급해진 것 같다. 이것도 다 경험이 필요한 부분이다. 4세트에 페이스가 떨어져서 언성을 높이기도 했는데, 앞으로도 필요할 때는 그렇게 이끌어가야 할 것 같다”고 힘줘 말했다.

