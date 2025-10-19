“15시간 동안 아무것도 못 먹었다” 소유, 미국발 항공기서 인종차별 피해 호소

사진= 소유 SNS

가수 소유가 미국에서 한국으로 돌아오는 비행기 안에서 겪은 인종차별 의혹 상황을 고백했다.

19일 소유는 자신의 SNS를 통해 “뉴욕 스케줄을 마치고 경유로 애틀랜타에서 한국행 비행기에 올랐다”고 운을 뗐다.

그는 “너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데 사무장은 제 태도를 단정하며 저를 문제있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티까지 불렀다”며 “'제가 문제라면 내리겠다'는 말까지 해야했고 이후 비행 내내 차가운 시선과 태도를 견뎌야 했다”고 밝혔다.

이어 소유는 “그 순간 '이게 인종차별일까'라는 생각이 들었다”며 “15시간 넘는 비행동안 아무 것도 먹지 못했고 그 경험은 인종적 편견에서 비롯된 깊은 상처로 남았다”고 털어놨다.

마지막으로 그는 “아무도 인종 때문에 의심받거나 모욕당하지 않기를 바란다”고 전하며 글을 마무리했다.

