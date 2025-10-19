[PO2 포커스] 폰세 이어 와이스까지…한화의 기둥이 흔들린다

사진=한화이글스 제공

‘와이스, 너마저….’

올 시즌 한화는 정규리그 2위를 마크, 7년 만에 포스트시즌(PS) 무대를 밟았다. 무기는 단연 마운드, 그 가운데서도 강력한 선발진이다. 평균자책점 3.51로, 리그 1위에 등극했다. 중심에 외인 원투펀치 코디 폰세와 라이언 와이스가 있다. 정규리그 합작한 승리만 33승이다. 폰세가 17승(1패), 와이스가 16승(5패)을 신고했다. 특히 폰세는 리그를 제패했다고 해도 과언이 아니다. 다승, 평균자책점(1.89), 탈삼진(252개), 승률(0.944)까지 싹쓸이하며 4관왕에 올랐다.

가을야구는 예측불가라고 했던가. 막상 뚜껑을 열어 보니 예상과는 다른 그림이 펼쳐졌다. 믿었던 카드가 차례로 고개를 숙였다. 천하의 폰세도 PS에선 긴장했다. 18일 삼성과의 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전서 6이닝 7피안타(1홈런) 6실점(5자책)으로 흔들렸다. 올 시즌 개인 한 경기 최다 실점이었다. 타선의 힘으로 승리투수가 되긴 했지만 불안감을 남겼다. 포수 최재훈은 “폰세가 PS 첫 선발 등판이어서 긴장한 것 같더라. 평소보다 조용하더라”고 말했다.

와이스의 임무가 한층 더 중요해졌다. 기선제압을 위해서라도 확실하게 한화의 색깔을 보여줄 필요가 있었다. 하지만 폰세를 공략, 한층 자신감을 채운 삼성 타자들을 잠재우는 일은 쉽지 않았다. 19일 PO 2차전서 PS의 무게를 온 몸으로 느껴야 했다. 1회 말 루이스 리베라토가 솔로포를 터트리며 선취점을 안겼지만, 지키지 못했다. 4이닝 9피안타 5실점(5자책)으로 물러났다. 3회에만 5안타, 1볼넷을 허용하며 대거 4실점했다. 순식간에 분위기가 넘어갔다.

가장 믿었던 카드 두 장이 통하지 않으면서 한화의 고민이 커진다. 선수단에 미치는 영향도 무시할 수 없다. 확실한 체력적 우위를 가지고 돌입했던 PO이기에 아쉬움은 더 크다. 폰세도, 와이스도 구속 자체엔 큰 문제가 없었다. 각각 157㎞, 156㎞까지 찍혔다. 다만, 그것만으로는 부족하다. 좀 더 철저한 분석과 대비가 필요하다. 가을야구만의 뜨거운 현장 열기에도 적응해야할 필요가 있다. 똑같은 1승1패라지만, 대구로 향하는 발걸음은 한화가 더 무거워 보인다.

