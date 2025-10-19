장원영, 걸그룹 개인 브랜드평판 1위…로제·제니 제쳐

장원영 인스타그램 캡처.

그룹 아이브 멤버 장원영이 걸그룹 개인 브랜드평판 1위에 이름을 올렸다.

한국기업평판연구소는 2025년 10월 걸그룹 개인 브랜드평판 순위를 19일 공개했다.

연구소는 지난달 19일부터 이날까지의 걸그룹 개인 725명의 브랜드 빅데이터 1억1149만2850개를 추출해 소비자들의 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드평판지수를 분석했다.

30위 순위는 아이브 장원영, 블랙핑크 로제, 블랙핑크 제니, 블랙핑크 리사, 아이브 안유진, 에스파 윈터, 아이브 리즈, 레드벨벳 조이, 우주소녀 다영, 블랙핑크 지수, 레드벨벳 슬기, 엔믹스 설윤, 아이브 레이, 트와이스 나연, 소녀시대 윤아, 우주소녀 여름, 트와이스 지효, 르세라핌 김채원, 에스파 지젤, 아이브 가을, 레드벨벳 아이린, 에스파 닝닝, 레드벨벳 웬디, 아이브 이서, 트와이스 정연, 시그니처 지원, 트와이스 미나, 오마이걸 유아, 트와이스 다현, 오마이걸 미미 순으로 분석됐다.​

걸그룹 개인 브랜드평판 1위를 기록한 장원영의 브랜드는 참여지수 157만6411, 미디어지수 145만4146, 소통지수 256만0065, 커뮤니티지수 391만4910을 기록, 브랜드평판지수 950만5533으로 분석됐다. 지난 9월 브랜드평판지수 983만9311과 비교해보면 3.39% 하락했지만 여전히 독보적 1위다.

2위 블랙핑크 로제 브랜드는 참여지수 82만6782, 미디어지수 78만1817, 소통지수 167만6281, 커뮤니티지수 444만6892를 기록, 브랜드평판지수 773만1771로 분석됐다.

3위 블랙핑크 제니 브랜드는 참여지수 67만1434, 미디어지수 67만4074, 소통지수 115만3133, 커뮤니티지수 204만1519를 기록, 브랜드평판지수 454만0161로 분석됐다.

구창환 연구소장은 “아이브 장원영 브랜드는 링크분석에서 ‘러블리하다, 매혹적이다, 모델하다’가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 ‘홍보대사, 원영적사고, 럭키비키’가 높게 분석됐다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 92.90%로 분석됐다”고 설명했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

