정경호 감독의 강원, 창단 첫 2년 연속 파이널A 진출… 통산 5번째

프로축구 강원FC가 창단 첫 2년 연속 파이널A행에 성공했다.

강원은 지난 18일 대구iM뱅크파크에서 열린 하나은행 K리그1 2025 33라운드 대구FC와 원정경기에서 2-2로 비겼다. 승점 44(11승11무11패)가 된 강원은 정규 라운드 최종전에서 상위 6개 팀이 순위를 겨루는 파이널A행을 확정 지었다.

구단 역사상 처음으로 2년 연속 파이널A에 진출했다. 도·시민구단 가운데 2년 연속 파이널A에 이름을 올린 것은 강원이 역대 3번째다. 또한 도·시민구단 가운데 최다 5번째 파이널A행을 달성했다.

강원은 2017년 승격과 동시에 파이널A에 올랐다. 강원은 2019년과 2022년에 파이널A에서 경쟁했다. 지난해에는 일찌감치 파이널A행 티켓을 따냈다. 역대 최고 성적인 준우승으로 시즌을 마쳤다. 올해도 파이널A 사수에 성공했다.

정경호 강원 감독은 취임 첫해에 파이널A에 올랐다. 강원 사령탑 가운데 첫해에 파이널A에 오른 것은 정 감독이 처음이다. 정 감독은 지난해 수석코치로 강원의 파이널A행을 이끈 바 있다.

정 감독은 대구전 공식 기자회견에서 “팬들의 응원에 감사드리며 기대에 부응하기 위해 노력하고 있다. 올해도 우리가 높은 위치에 있다는 것 자체가 긍정적이다. 김병지 강원 대표님이 잘 이끌어주신 덕분이다”고 말했다.

김진태 강원 구단주는 “창단 최초 2년 연속 파이널A 진출을 축하한다. 전년도 우승팀도 파이널B로 가는 한 치 앞을 알 수 없는 K리그1에서 파이널A에 오르며 올해 목표를 달성한 선수들이 무한 자랑스럽다”고 선수들을 치켜세웠다.

김병지 강원 대표이사는 “끝까지 보내주신 팬들의 응원에 감사하다. 항상 구단주님이 열정적으로 응원해 주신다. 대구전을 앞두고 보내주신 응원이 큰 힘이 됐다. 변함없이 지원해주시는 구단주님에게 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.

한편 강원은 오는 22일 춘천송암스포츠타운에서 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그스테이지 3차전 비셀 고베와 홈경기에 나선다.

