임지연, 논란의 유방암 행사 참석 사진 박제에 누리꾼 갑론을박

사진= 임지연 SNS

배우 임지연이 화려한 드레스 자태를 선보였다.

임지연은 최근 자신의 소셜미디어를 통해 여러 장의 사진을 공개했다.

해당 의상은 지난 15일 서울 광화문 포시즌스 호텔에서 열린 유방암 인식 향상 캠페인 ‘Love Your W 2025’ 행사에서 착용한 드레스로 알려졌다.

올해로 20회를 맞은 ‘Love Your W’ 캠페인은 패션 매거진 더블유 코리아(W Korea)가 주최하며, 유방암 조기 검진의 중요성을 알리고 관련 기금을 마련하기 위한 행사로 진행돼왔다.

그러나 행사 직후 공식 계정에 유방암과 직접적인 관련 없이 술자리나 화려한 포즈를 취한 연예인들의 영상이 다수 게재되며, 기부금 사용의 투명성 논란이 불거졌다.

사진= 임지연 SNS

이에 일부 누리꾼들은 임지연의 게시물에 “게시물 내려주세요”, “왜 굳이 논란 있는 행사 사진을”등의 부정적인 댓글을 남기며 불편한 반응을 보였다.

반면 또 다른 누리꾼들은 “이날 있었는데 임지연 님이 박은빈 님보다 빨리 나갔어요”, “임지연 배우는 디너 중간에 퇴근했고 애프터 파티는 가지도 않았어요”라며 반박 댓글을 남겼다.

한편 임지연은 배우 이도현과 공개 열애 중이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]