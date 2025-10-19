벼랑 끝 몰린 이영애·김영광, 박용우 납치…딸 김시아 운명은?

은수 좋은 날 스틸컷. KBS2 제공

벼랑 끝에 몰린 이영애와 김영광이 다시 한 번 위험한 공조를 펼친다.

19일 드라마 ‘은수 좋은 날’(KBS2) 제작진에 따르면 이날 방송되는 10회에서는 강은수(이영애 분)와 이경(김영광 분)이 비극의 굴레를 끊기 위해 다시 손을 잡는 모습이 그려진다.

앞서 황준현(손보승 분)은 자신의 형 황동현(이규성 분)을 죽게 만든 뺑소니범이 은수라고 확신하고, 딸 박수아(김시아 분)에게 복수를 계획해 안방극장을 충격에 빠트렸다.

이날 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 납치된 수아와 이를 구하려는 이경의 아슬아슬한 대치가 담겨 있어 이목을 자아낸다. 준현은 은수를 향한 분노를 수아에게 쏟아내고, 공포에 휩싸인 수아는 위기의 순간에도 탈출을 시도한다.

이경은 수아의 구조 요청을 받고 필사적으로 뛰어들며 피할 수 없는 충돌을 예고한다. 과연 이경은 수아를 구해낼 수 있을지, 준현은 은수에 대한 오해를 풀고 진범의 정체를 알게 될지 궁금증을 자아낸다.

은수와 이경이 태구(박용우 분)를 납치하는 충격적인 현장도 공개돼 본방송에 대한 궁금증을 폭발시킨다. 더 이상 태구가 놓은 덫에서 빠져나올 수 없게 된 은수는 돌이킬 수 없는 죄책감에 휩싸인다. 딸 수아까지 위기에 놓이자 은수는 결국 이경과 다시 손을 잡기로 결심한다.

이경은 10년 전부터 이어진 태구와의 악연을 끊기 위한 계획을 세우며 벼랑 끝 복수를 다짐한다. 과연 이경과 은수의 공조가 어떤 결말을 맞게 될지 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]