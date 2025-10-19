아내말 들은 김구라, 금테크 대박…1억→3억4000만원 껑충

사진=그리구라 채널 캡처

개그맨 김구라가 금테크로 3배 이상 수익을 냈다고 밝혀 화제다.



김구라는 지난 18일 유튜브 채널 그리구라에서 “예전에 '구라철' 촬영할 때 금 거래소를 갔다. (5년 전) '금이 나름 괜찮다'고 해서 1억원 정도 금을 샀다. 금은 부가세 10%를 미리 내야 해 1억1000만원을 주고 샀다”며 “말이 10%지 당시 금 수익률이 그렇게 좋지 않았다. 몇년간 금으로 10% 먹기가 쉽지 않은 상황이었다. 포트폴리오 재편 차원에서 샀다. 금 거래소에 10㎏짜리가 있었는데, 그걸 샀어야 했다”고 털어놨다.

그러면서 “난 1㎏짜리랑 남은 자투리로 350g 정도 샀다. 몇 년 전에 금값이 많이 오르지 않았느냐. 그때 2억 얼마 됐었다. '팔아야겠다'고 생각했는데, 아내가 '오빠 돈도 있는데 왜 팔아. 내버려둬'라고 했다. 아내가 경제적인 상식이 나만큼 있겠느냐. 근데 감이 있더라. 그냥 놔뒀다. 얼마 전 금 1온스당 4000달러였고 계속 올랐다. 시세를 봤더니 3억4000만원이 됐다”고 밝혔다.



김구라는 2020년 12세 연하 비연예인과 재혼, 다음 해 딸을 안았다.

김구라는 최근 아들 그리(김동현)와 함께 유튜브 채널을 운영 중이다. 현실적인 돈 이야기부터 부동산, 투자 습관 등 다양한 주제로 솔직한 토크를 이어가는 채널이다. 그리는 전처사이에서 얻은 아들이다.

