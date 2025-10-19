[PO2] 대전이, 들썩인다…한화-삼성 PO 2차전도 ‘매진’

사진=뉴시스

대전이, 들썩인다.

야구 열기가 식을 줄 모른다. 한국야구위원회(KBO)는 19일 대전 한화생명볼파크에서 벌어진 한화와 삼성의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 플레이오프(PO·5전3선승제) 2차전 입장권 1만6750장이 모두 팔렸다고 밝혔다.

가을야구 기준 2023년 LG와 KT의 한국시리즈(KS·7전4선승제) 1차전부터 29경기 연속 매진을 이어가고 있다. 연속 경기 매진 신기록 행진이다. PO로 범위를 좁히면 지난해 LG와 삼성의 1차전부터 6경기 연속 매진을 기록 중이다.

올해 PS 누적 관중은 17만3220명으로 늘었다. 입장권을 예매하기가 하늘의 별따기다. NC와 삼성의 와일드카드(WC) 결정전(2경기)을 시작으로 SSG와 삼성의 준플레이오프(준PO·5전3서승제)) 1~4차전, PO 1~2차전까지 8경기 모두 만원 관중을 동원했다.

