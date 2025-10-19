화가 솔비, 최고가 얼마였을까...본인이 밝힌 금액은 2300만원

'식객 허영만의 백반기행' 방영예정분. TV조선 제공

가수 솔비가 그림을 그리게 된 계기를 밝힌다.

19일 오후 7시50분 방송되는 TV 조선 ‘식객 허영만의 백반기행’에서는 팔색조 매력의 가수 겸 화가 솔비가 경상남도 창녕을 향한다. 가수로 먼저 이름을 알린 솔비가 ‘만능 아트테이너’다운 다양한 끼와 솔직한 입담을 뽐낸다.

13년 차 화가로 대활약 중인 솔비는 그림을 그리게 된 계기를 털어놓는다.

솔비는 “13년차 화가”라며 "우울증을 극복하기 위해 그림을 그리기 시작했다. 전현무, S.E.S 유진 등이 내 작품을 구입했다. 최고가로 팔린 작품은 2300만원”이라고 털어놓는다. 허영만은 "만화 말고 회화를 할 걸 그랬다"며 너스레를 떤다.

솔비는 2021년 바르셀로나 국제 아트페어에서 대상을 받았다. 비전공자인데다 연예인 프리미엄으로 과대 평가됐다는 비판도 적지 않았지만 꾸준히 활동하며 인정을 받고 있다. 현재 다수의 프로젝트와 개인전을 통해 입지를 다지고 있다.

특히 솔비는 ‘사과는 그릴 줄 아니?’라는 대중의 조롱 섞인 악플을 예술의 자양분으로 삼아 ‘애플 시리즈’라는 작품을 탄생시킨 비하인드도 귀띔한다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

