윤두준 아닌 용준형?…딩고뮤직 “공연 라인업 소개 오류” 사과

딩고뮤직이 그룹 하이라이트(윤두준, 양요섭, 이기광, 손동운)와 팬들에게 공식적으로 사과했다.

딩고뮤직은 지난 18일 공식 SNS를 통해 “2025 딩고뮤직 콘서트 - 킬링 보이스 10월18일 공연 관련 사과의 말씀을 드린다”며 장문의 사과문을 게재했다.

딩고뮤직은 “오프닝 영상에서 그룹 하이라이트의 출연 라인업을 소개하는 과정 중 이미 팀을 떠난 멤버가 포함된 이미지가 노출되는 오류가 발생했다”며 “이는 공연 제작을 총괄한 딩고뮤직의 명백한 실수이며, 사전에 충분한 검수 과정을 거치지 못한 채 영상을 송출한 점 깊이 사과드린다”고 말했다.

이어 “무엇보다 하이라이트 멤버 여러분과 소속사, 팬 여러분께 깊은 상처와 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 “공연 당일 제작 일정이 촉박하게 진행됐으나, 그 어떠한 사정으로도 책임을 면할 수 없음을 잘 알고 있다. 향후 모든 제작 과정에서 아티스트 관련 자료 검수 및 승인 절차를 강화하겠다”고 전했다.

끝으로 “아티스트의 소중한 무대가 저희의 부족함으로 훼손되지 않도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.

앞서 이날 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 킬링 보이스 콘서트 오프닝 영상에는 하이라이트의 리더 윤두준 대신 2019년 불법 촬영물 사건으로 탈퇴한 용준형이 포함된 사진이 담겨 논란이 일었다. 이에 팬들은 강한 불만을 표하며 주최 측의 공식적인 사과를 요구했다.

