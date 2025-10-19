프로토 승부식, 소액으로 즐기는 건전한 스포츠토토의 매력

사진=스포츠토토 코리아 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 소액 및 소조합으로 참여 가능한 프로토 승부식의 다양한 게임 유형을 통해 스포츠토토를 더욱 건전하게 즐길 수 있다고 19일 밝혔다.

프로토 승부식의 가장 큰 장점은 소액으로도 참여할 수 있다는 점이다. 조합형 게임은 최소 100원부터 구매 가능하다. 두 경기만 선택해 간단한 조합 예측이 가능하다.

또한 3경기 이상의 다수 경기 조합에 익숙하지 않거나 간편한 이용을 원하는 고객을 위해, 단 한 경기만 예측하는 ‘한경기구매’ 유형도 마련돼 있다. 이 게임은 최소 1000원부터 참여할 수 있다. 스포츠토토를 처음 접하는 이용자들도 부담 없이 즐길 수 있다.

한편 올해 선보인 ‘야구 전반 상품’도 많은 관심을 받고 있다. 이 상품은 야구 경기의 전반전(5회)까지의 결과만 예측하는 방식으로, 빠른 결과 확인이 가능해 시간 제약이 있는 팬들로부터 호응을 얻고 있다. 특히 7월부터는 ‘전반 핸디캡’과 ‘전반 언더오버’까지 도입되면서 선택의 폭이 한층 넓어졌다.

한경기구매와 야구 전반 상품은 결과를 빠르게 확인하고 싶은 이용자는 물론, 경기 관전 자체를 즐기는 일반 스포츠팬들도 쉽게 참여할 수 있다는 장점이 있다. 이처럼 스포츠토토의 다양한 게임 구성은 승부 예측의 부담을 줄이는 동시에, 스포츠 자체의 흥미를 높이는 데 기여하고 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “프로토 승부식은 일반, 핸디캡, 언더오버, SUM, 전반 등 다양한 유형으로 구성돼 있어 전략적 판단에 따라 자유로운 예측이 가능하다”며 “특히 결과를 빠르게 확인할 수 있는 야구 종목의 전반 일반, 핸디캡, 언더오버 게임은 스포츠팬들 사이에서 좋은 반응을 얻고 있다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

