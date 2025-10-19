이찬원, ‘오늘은 왠지’ MV 티저 공개…강유석·성지영 연인 호흡

가수 이찬원이 강유석, 성지영 출연의 신곡 뮤직비디오 티저를 공개해 눈길을 끈다.
이찬원은 지난 18일 공식 SNS에 정규 2집 ‘찬란(燦爛)’의 타이틀곡 ‘오늘은 왠지’ 뮤직비디오 티저 영상을 게시했다.
공개된 영상 속 이찬원은 청량한 미소와 산뜻한 분위기로 눈길을 사로잡았다. 비눗방울이 흩날리는 공간 속 편안한 오버롤 차림의 이찬원은 순수하고 밝은 매력을 발산하며 팬심을 녹였다. 특히 이찬원의 맑고 부드러운 음색이 ‘지금처럼만 내 곁에 머물러줘 영원을 약속할게’라는 가사와 어우러지면서 달달한 러브송의 탄생을 예고했다.
강유석과 성지영이 연인으로 호흡을 맞춘 점도 이목을 자아낸다. 강유석은 넷플릭스 화제작 ‘폭싹 속았수다’, tvN ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’, ‘서초동’ 등 다수의 작품에서 활약하며 대세 배우로 주목받고 있다. 여기에 데뷔작 ‘트라이: 우리는 기적이 된다’로 강렬한 존재감을 드러낸 성지영이 합류해 설레는 시너지를 완성했다.
뮤직비디오 티저 속 두 사람은 대형마트를 배경으로 장난스럽고 풋풋한 연인의 일상을 표현했다. 쇼핑카트를 타고 웃음을 터뜨리거나 서로에게 기대며 눈을 맞추는 장면 등은 청춘의 자유로움과 사랑의 설렘을 동시에 담아냈다. 이찬원이 전하는 밝고 따뜻한 음악 세계와 두 배우의 자연스러운 케미가 만나 곡의 시너지를 한층 높였다.
한편 이찬원의 정규 2집 찬란은 오는 20일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]