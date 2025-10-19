‘탁본 명장’ 흥선 스님, 국립중앙박물관에 1143점 기증

보물 '장흥 보림사 보존선사탑비' = 국립중앙박물관 제공

국립중앙박물관은 대한불교조계종 탁본 명장인 흥선 스님으로부터 금석문 탁본 등 총 558건, 1143점의 소장품을 기증받았다고 19일 밝혔다. 탁본 기증으로는 역대 최대 규모다.

탁본은 돌, 금속, 나무 등에 새긴 글씨나 그림을 종이와 먹으로 찍어낸 것을 한다. 금석문은 돌, 금속 등에 새긴 기록을 뜻해 당시의 사실과 인식을 전하는 만큼 고대사 연구에서 중요한 역사 자료다.

흥선 스님은 40여년간 금석문, 탁본 등에 전념해 온 전문가다. 삼국시대부터 조선시대까지 한국의 금석문을 조망하고, 불교사적 성격의 탑비·사적비부터 역사 기록물인 승전비·묘도문자 등 다양한 자료를 수집해왔다. 이러한 공을 인정받아 지난해 조계종의 첫 탁본 명장으로 지정됐다.

이번 수증한 탁본 중에는 ▲장흥 보림사 보조선사탑비 ▲안성 칠장사 혜소국사비 ▲여수 통제이공수군대첩비 등 보물로 지정된 금석문의 탁본 등이 포함됐다.

장흥 보림사 보존선사탑비는 통일신라 헌강왕 10년(884)에 세워진 보조선사 지선(804~880)의 탑비이고, 안성 칠장사 혜소국사비는 고려 문종 14년(1060)에 세워진 헤소국사 정현(972~1054)의 비다. 또 여수 통제이공수군대첩비는 조선 광해군 7년(1615) 때 충무공 이순신(1545~1598)의 업적을 기리기 위해 세워진 비다.

국립중앙박물관 측은 “흥선 스님의 탁본은 기존 탁본보다 판독할 수 있는 글자가 훨씬 많으며 글을 새긴 끌 자국까지 확인할 수 있을 정도로 정밀하고 입체적”이라며 “소장품 등록 및 디지털 아카이브 구축 절차를 거쳐 탁본의 기본 정보 및 해제, 고해상도 이미지를 대국민 공개할 예정”이라고 밝혔다.

국립중앙박물관은 기증된 자료를 연구, 전시 등에 적극 활용할 방침이다.

