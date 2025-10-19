트리플스타 “1년 법적 다툼 끝에 ‘횡령 무혐의’, 루머에 법적 대응할 것”

트리플스타 인스타그램 캡처.

넷플릭스 요리 서바이벌 프로그램 ‘흑백요리사’에 출연한 이후 레스토랑 공금 횡령 의혹에 휩싸였던 셰프 트리플스타(본명 강승원)이 무혐의 처분을 받았다.

19일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난달 초 트리플스타의 업무상 횡령 혐의에 대해 혐의없음 불송치 결정을 내렸다.

앞서 강남서는 지난해 11월 ‘트리플스타가 운영 중인 레스토랑 공금 일부를 빼돌렸다’는 전처 주장과 관련한 누리꾼의 수사 의뢰가 국민신문고를 통해 접수되자 조사에 나섰다.

트리플스타는 흑백요리사 최종 3위를 차지하면서 큰 관심을 받았으나 해당 의혹으로 인해 대외 활동을 잠정 중단했다.

트리플스타는 이날 SNS를 통해 직접 입장을 전했다. 그는 "“분한 사랑을 받던 지난해 이맘때쯤, 전처가 고소한 업무상횡령 의혹에 대한 결과가 나왔다. 9월, 서울강남경찰서로부터 불송치(혐의없음) 수사 결과를 통지 받았고, 최근 검찰에서 혐의없음 결정이 확정됐다”고 알렸다.

이어 “그동안 저는 휴대폰 포렌식 등을 통하여 반박할 수 있는 증거도 확보하였지만, 사실이 아닌 여러 억측들에 침묵을 지켜왔다. 그 반박은 공인이 아닌 전처의 개인적 내용이 담길 수밖에 없는데, 전처의 새로운 삶에 영향을 주고 싶지 않았기 때문이다”라고 말했다.

그러면서 “다만, 인터넷상에서 근거 없는 루머를 기반으로 악의적으로 비난하는 글들에 대해서는 법적 절차를 통해 대응하겠다”고 강조했다.

끝으로 “지난 1년 간의 긴 법적 다툼에서 얻은 교훈을 바탕으로 조금 더 좋은 요리사로 거듭날 수 있도록 제 자리에서 최선을 다하겠다”고 전했다.

