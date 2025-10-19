[PO2] “어제는 어제로 끝” 일희일비 경계하는 한화… ‘불펜’ 문동주 재투입 가능성 열어둬

사진=한화 이글스 제공



독수리 군단이 포스트시즌(PS) 승리의 기쁨을 뒤로하고 재차 전의를 불태운다. 수장은 “좋았던 걸 잊고 오늘 잘 준비해 한다”고 목소리를 높인다.

프로야구 한화는 19일 대전 한화생명 볼파크에서 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 PS 플레이오프(PO·5전3선승제) 2차전 삼성과의 홈경기를 치른다. 첫 단추를 잘 채웠다. 하루 전 18일 같은 곳서 끝난 시리즈 1차전은 양 팀 모두 피멍 가득한 난타전을 벌였다. 더 날카로운 발톱을 드러낸 한화가 9-8 신승 마침표를 찍으며 웃었다.

김경문 한화 감독은 연이틀 선수들을 향해 엄지를 치켜 세웠다. “이렇게 점수가 많이 날 줄 몰랐다”며 “걱정했던 것보다 훨씬 준비를 잘해줬다”고 미소 지었다. 이어 “어제는 어제로 잊어야 한다. 경기들은 앞으로 계속될 것이다. 좋았던 걸 빨리 잊고 (다음 경기를) 잘 준비할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

사진=한화 이글스 제공



한화는 둘째 날 라이언 와이스를 선발 투수로 내세워 PO 2연승에 도전한다. 정규리그서 에이스 코디 폰세와 함께 원투펀치 역할을 톡톡히 해냈다. 와이스는 올 시즌 30경기 등판, 16승5패 평균자책점 2.87(178⅔이닝 57자책점) 성적을 썼다.

전날 불펜으로 나와 2이닝 무실점 역투를 펼쳤던 선발 자원 문동주는 2차전 역시 불펜 투입 가능성을 열어뒀다. “만일 몸 상태에서 OK 신호가 떨어지면 나올 수 있다”는 게 김 감독의 설명이다.

대구서 열리는 PO 원정 대비도 목전에 뒀다. 3차전은 류현진의 선발 출격이 유력하다. 4차전의 경우 말을 아꼈다. 기존 선발 자원 문동주와 샛별 정우주 등이 후보가 될 수 있다.

김 감독은 “4차전은 조금 더 열어놓는다. 문동주가 대구 원정서 불펜으로 나올지는 2차전 끝나고 판단하겠다”면서도 “정우주는 선발, 불펜 모든 가능성을 다 보고 있다. 지금 말씀드리기 어렵다. 이해해달라”고 덧붙였다.

한편 야수들은 1차전과 동일하다. 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수)으로 이어지는 선발 타순을 꾸렸다. 2차전을 앞둔 김경문 감독은 “전날 분위기가 좋았다. 굳이 바꿀 필요가 없다고 판단했다”고 설명했다.

대전=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]