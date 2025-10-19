음주가무에 이용 당한 유방암…더블유 코리아, 뒤늦은 사과문[SW이슈]

패션 매거진 더블유 코리아(W Korea)가 문제가 불거진 자선 행사에 관해 뒤늦은 사과문을 올렸다.

19일 더블유 코리아는 공식 SNS를 통해 사과문을 올렸다. 행사 직후 논란이 제기된 지 나흘 만의 일이다.

더블유 코리아는 지난 15일 올해로 20회를 맞은 유방암 인식 향상 캠페인 자선 행사 ‘Love Your W 2025’를 개최했다. 이 행사는 여성의 유방암 조기 검진 중요성을 알리기 위한 취지로 2006년부터 이어져 오고 있으며, 올해는 20주년을 맞아 규모를 키워 진행했다.

방탄소년단 RM, 뷔, 제이홉, 배우 고현정, 이영애를 비롯해 유명 배우와 아이돌그룹, 방송인들이 참여해 파티 형식의 행사를 즐겼다. 행사 취지는 유방암 인식 향상이었으나, 참석자들의 과도한 노출 의상과 술과 음악을 즐기는 등의 모습만이 노출됐다. 축하 무대에 오른 박재범의 선곡이 적절치 않았다는 비판도 거셌다.

더블유 코리아는 ”15일 행사는 캠페인 취지에 비추어 볼 때 구성과 진행이 적절치 않았다는 지적이 있었고, 이를 무겁게 받아들이고 있다. 유방암 환우 및 가족분들의 입장을 세심하게 고려하지 못하여 불편함과 상처를 드리게 된 점에 대해 깊은 사과드린다”고 밝혔다.

이어 ”지난 세월 동안 이 캠페인의 핵심에는 유방암 조기 발견의 중요성을 알리고 저소득층 수술 치료비를 지원하는 한국유방건강재단의 활동, 또 그 활동을 후원하기 위해 따뜻한 관심을 보여준 분들의 지지가 있었다”며 “그들의 애정 어린 진심이 빛을 잃지 않도록, 여러 비판과 지적을 토대로 부족한 부분에 대해 계속해서 살펴 나가겠다. 이번 일을 계기로 행사 기획과 실행의 전 과정을 보다 면밀히 재점검하겠다”고 덧붙였다.

유명 연예인들을 총출동 시킨 만큼 해당 행사의 파급력은 대단했다. 행사 취지를 전혀 고려하지 않은 주최측과 참석자들을 향한 비판과 더불어 기부금에 대한 의혹도 제기됐다. 국회 보건복지위원회 이수진 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 더블유 코리아는 2007년부터 2024년까지 한국유방건강재단에 기부금 3억 여원을 전달했다. 여성신문은 이러한 내용을 바탕으로 20년 간 약 11억원을 기부했다고 밝힌 더블유 코리아 측의 입장에 의문을 제기했다.

의혹이 불거지자 더블유 코리아 측은 18일 “캠페인의 기부 방식과 전체 누적 금액이 제대로 반영되지 않았다”고 해명하며 “기업 및 개인의 참여 기부와 2007~2009년 인구보건복지협회 서울지회에 전달된 금액까지 포함할 경우 2006년부터 2024년까지 누적 금액은 9억6000만 원이며, 2025년 기부 예정액 1억5000만 원을 더하면 총 11억원이 맞다”고 밝혔다.

그러나 더블유 코리아 편집장이 기부금을 받는 한국유방건강재단의 이사에 이름을 올린 사실이 알려지자 기부금에 관한 의혹은 더욱 거세졌다. 취지에 맞지 않는 행사 진행과 더불어 기부금의 액수, 모금과 운용까지 모두 비판의 대상이 됐다. 기부금 관련 의혹이 일자 뒤늦게 사과문을 올린 것이 아니냐는 비난도 피할 수 없게 됐다. 결국 더블유 코리아는 사과문을 올리며 공식 SNS에 수십 건 업로드 된 당일 영상을 모두 삭제했다.

◆이하 더블유 코리아 공식입장 전문

더블유 코리아입니다.

‘유방암 인식 향상 캠페인: Love Your W’는 2006년 시작된 캠페인으로, 20년 동안 유방암 조기 검진의 중요성을 알리고자 노력해 왔습니다. 그러나 지난 10월 15일 행사는 캠페인 취지에 비추어 볼 때 구성과 진행이 적절치 않았다는 지적이 있었고, 저희는 이를 무겁게 받아들이고 있습니다.

무엇보다, 유방암 환우 및 가족분들의 입장을 세심하게 고려하지 못하여 불편함과 상처를 드리게 된 점에 대해 깊은 사과의 말씀을 올립니다.

또한 캠페인 취지에 공감하며 선한 마음으로 참여해 주신 많은 분들이 논란으로 불편함을 겪으셨을 것을 생각하면 송구할 따름입니다.

이번 행사로 상심하셨을 모든 분들의 마음을 생각하며, 저희의 부족함을 돌아보고 있습니다.

지난 세월 동안 이 캠페인의 핵심에는 유방암 조기 발견의 중요성을 알리고 저소득층 수술 치료비를 지원하는 한국유방건강재단의 활동, 또 그 활동을 후원하기 위해 따뜻한 관심을 보여준 분들의 지지가 있었습니다.

그들의 애정 어린 진심이 빛을 잃지 않도록, 여러 비판과 지적을 토대로 부족한 부분에 대해 계속해서 살펴 나가겠습니다. 이번 일을 계기로 행사 기획과 실행의 전 과정을 보다 면밀히 재점검하겠습니다. 감사합니다.

더블유 코리아 드림

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]