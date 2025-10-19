전민철, 러시아 마린스키 발레단 ‘퍼스트 솔로이스트’ 등록

발레리노 전민철. 한국예술종합학교 제공

발레리노 전민철이 발레리나 유지연, 발레리노 김기민에 이어 러시아 마린스키 발레단 퍼스트 솔로이스트로 정식 등록됐다. 역대 세 번째 한국인 단원이다.

19일 마린스키 발레단 공식 홈페이지에 따르면 전민철은 퍼스트 솔로이스트 명단에 이름을 올렸다.

전민철은 지난 6월부터 마린스키 발레단에서 활동했지만 비자 발급 절차가 마무리 되지 않아 공식 게스트 아티스트 자격으로 무대에 올랐다.

1740년에 설립된 마린스키 발레단은 러시아 상트페테르부르크에 위치한 마린스키 극장 소속의 발레단으로 세계적 권위를 자랑한다. 마린스키 발레단 단원 등급은 ▲코르드 발레(군무) ▲코리페(군무 리더) ▲세컨드 솔로이스트 ▲퍼스트 솔로이스트 ▲프린시펄(수석무용수) 등 총 5단계로, 전민철은 차상위 등급에 이름을 올렸다.

전민철은 오는 25일 마린스키 발레단 공식 입단 후 첫 작품으로 ‘지젤’에 출연한다. 남자 주인공 알브레히트를 연기한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

