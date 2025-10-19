‘우주메리미’ 최우식·정소민, 위장 신혼? 쌍방구원! [TV핫스팟]

‘우주메리미’ 최우식과 정소민의 과거 서사가 드러나며 시청률 상승세가 이어졌다.

지난 18일 방송된 SBS 새 금토드라마 ‘우주메리미' 4화에서는 김우주(최우식)가 유메리(정소민)을 도와주는 진짜 이유가 공개돼 심장 떨리는 여운을 선사했다. 우주와 메리가 어린 시절부터 얽혀 있었다는 것이 공개돼 설렘을 치솟게 했다. 이와 함께 ‘우주메리미’ 4화 시청률은 최고 8.9%, 수도권 6.0%를 기록했다. 2049 타깃 시청률은 평균 1.7%, 최고 2.78%까지 상승하며 뜨거운 인기를 이어갔다.(닐슨코리아 기준)

우주와 메리는 돌발 입맞춤으로 명순당 직원 차세정(김시은 분)에게 위장 웨딩 사진 촬영을 들킬 위기를 벗어났다. 입맞춤 후 우주와 메리는 서로를 신경 쓰며 설렘에 불을 지폈고, 꿀 떨어지는 신혼부부로 위장해 설렘을 증폭시켰다. 백화점 상무 백상현(배나라)의 앞에서 “자기야”라고 연발하고 다정한 스킨십을 보여주며 사랑이 가득한 신혼부부를 연기한 것. 메리는 “최선의 방어는 공격”이라며 상현의 의심을 불식시키기 위해 더욱 다정한 모습을 보여줘야 한다고 설명했고, 우주는 메리의 머리카락을 다정하게 넘겨주며 위장에 적극적으로 임해 웃음을 안겼다. 매 순간 찰싹 달라붙은 두 사람의 진짜보다 더 진짜 같은 부부 바이브가 보는 이들의 광대를 솟구치게 했다.

특히 메리를 신경 쓰고 배려하는 우주의 모습이 눈길을 끌었다. 백화점 대표의 방문을 대비해 웨딩 사진을 신혼집 벽에 걸고 머리부터 발끝까지 커플템으로 무장한 우주와 메리. 메리가 준비한 예상질문지와 답변을 예습하던 우주는 메리와 전 약혼자 김우주(서범준)의 관계에 대해 알게 됐다. 메리가 “왜 그렇게 남기는 마음도 없이 다 퍼줬을까 바보같이”라며 지난 사랑에 대해 후회하자 우주는 “앞으로는 메리씨 마음 당연하게 생각하지 않는 좋은 사람 만날 거에요”라며 담담하게 위로했다.

또한 우주는 메리가 위기에 처했을 때 계속 도움의 손길을 내밀어 설렘을 배가시켰다. 뒤늦게 메리의 파혼사실을 알게 된 메리의 엄마 오영숙(윤복인 분)을 위해 운전을 자처한 우주는 영숙을 세심하게 챙겼다. 또한 메리가 모든 것을 알고 속상해하자 진심 어린 말로 메리를 응원했다. 메리는 우주의 말에 용기내 엄마에게 전화했고 최고급 신혼집 당첨사실까지 털어놨다.

그런가 하면, 차에서 메리의 엄마 지갑을 찾은 우주는 지갑 속에서 오래 된 사진을 발견했다. 그 순간 “때론 애타게 찾고 있던 것이 가까이에 있을 때가 있다”라는 우주의 내레이션과 함께 숨겨진 사실이 밝혀져 시청자의 심장을 뛰게 만들었다. 부모님을 교통사고로 잃고, 유일하게 생존한 우주를 진심으로 걱정하고 위로한 키링 소녀가 바로 메리였던 것. 특히 우주가 만취한 메리를 모텔에 바래다줬을 때 이 사실을 알았고, 이후에 더욱 위장 신혼에 적극적이 되었던 것이 드러나 설렘을 치솟게 했다.

우주는 부모님의 사고 트라우마에 시달릴 때면 자신을 위해 울어준 소녀와 그녀가 준 곰인형 키링으로 평온을 찾아왔던 것. 자신을 구해준 키링 소녀가 메리인 것을 알게 된 우주는 “그 애는 알고 있었을까. 세상에 홀로 남겨진 내가 마음에 혹독한 바람이 불 때면 그 날 낯선 소녀가 전해준 온기로 잠시나마 평온해졌다는 걸. 나 대신 울어준 사람, 언젠가 만나면 고마웠다고 말해주고 싶었다”라고 속마음을 밝혔다. 이와 함께 메리에게 호의를 베풀었던 우주의 지난 모습이 파노라마처럼 펼쳐져 운명적 쌍방 구원 서사를 예고하며 강렬한 설렘과 여운을 선사했다.

