‘불꽃야구’ 파이터즈, 선수 대거 교체에도 위기…부산고 압박↑

불꽃 파이터즈가 스스로 위기를 자초한다.

19일 제작사 스튜디오C1에 따르면 오는 20일 공개되는 불꽃야구 25화에서는 파이터즈가 선수 대거 교체로 승리 포석을 깔았으나 예상치 못한 위기를 맞는 모습이 그려진다.

파이터즈 원투펀치에서 쓰리펀치까지 내려온 유희관은 신재영의 뒤를 이어 마운드에 등판한다. 요즘따라 야구가 잘 풀리지 않는 유희관은 절치부심하는 마음으로 공격적인 투구를 보여주지만 마음 먹은대로 풀리지 않는 경기에 점점 말려든다. 과거 파이터즈의 에이스였던 그가 자존심 회복에 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.

한편 파이터즈는 투수뿐만 아니라 야수진도 대폭 교체하며 부산고전 승리에 도전한다. 하지만 믿었던 수비수들이 집중력 저하를 보이기 시작하면서 사직구장에는 긴장감이 감돌기 시작한다. 여기에 부산고가 대타를 내세워 파이터즈를 한층 압박한다.

부산고는 파이터즈의 균열을 파고들며 차분히 찬스를 만들어 나간다. 타격 재능이 뛰어난 상대 타자가 타석에 들어서며 파이터즈가 느끼는 불안함은 더욱 커져나가고, 유희관이 던지는 공 하나에 모든 이들의 시선이 집중된다.

경기장을 뒤덮는 묘한 기류 속에 파이터즈가 흐름이 깨질 수도 있는 상황에서 고비를 넘길 수 있을지 관심이 모아진다.

