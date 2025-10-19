더블유코리아(W코리아)가 유방암 캠페인 논란 나흘 만에 고개를 숙였다. 기부금 의혹만 해명하고, 술파티 논란은 사과하지 않은 데 비판이 거세지자 다시 입장을 내놓았다.

W코리아는 "'유방암 인식 향상 캠페인: 러브 유어 더블유'(Love Your W)는 2006년 시작한 캠페인으로, 20년 동안 유방암 조기 검진 중요성을 알리고자 노력했다"면서도 "10월15일 행사는 캠페인 취지에 비춰 볼 때 구성과 진행이 적절치 않았다는 지적이 있었고, 이를 무겁게 받아들이고 있다"고 19일 밝혔다.

"유방암 환우·가족 입장을 세심하게 고려하지 못해 불편함과 상처를 드린 된 점 깊은 사과의 말씀을 올린다. 캠페인 취지에 공감하며 선한 마음으로 참여해준 많은 분들이 논란으로 불편함을 겪을 것을 생각하면 송구할 따름이다. 이번 행사로 상심했을 모든 분들의 마음을 생각하며 부족함을 돌아보고 있다."

W코리아는 "지난 세월 이 캠페인 핵심에는 유방암 조기 발견 중요성을 알리고 저소득층 수술 치료비를 지원하는 한국유방건강재단 활동, 이를 후원하기 위해 따뜻한 관심을 보여준 분들의 지지가 있었다"며 "그들의 애정 어린 진심이 빛을 잃지 않도록, 여러 비판·지적을 토대로 부족한 부분을 계속 살펴 나가겠다. 행사 기획과 실행 전 과정을 보다 면밀히 재점검하겠다"고 약속했다.

더블유코리아는 15일 서울 종로구 포시즌호텔에서 제20회 유방암 인식 향상 캠페인 '러브 유어 더블유 2025'를 열었다. 그룹 '방탄소년단' 뷔·RM·제이홉, 그룹 '에스파' 카리나, '아이브' 장원영, '아일릿' '키키', '올데이프로젝트' 배우 고현정, 이영애, 변우석, 임지연, 정해인, 추영우, 이채민 등이 거마비 없이 참석했으나, W코리아는 패션 브랜드에 3000만 원, 주얼리 브랜드에 500만원 등을 받은 것으로 전해졌다. 가수 박재범이 '몸매'를 부르고, 연예인 음주가무만 부각 돼 '캠페인 취지와 맞지 않다'는 비판이 쏟아졌다.

기부금 의혹도 불거졌다. 여성신문은 국회 보건복지위원회 이수진 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 제출 받은 자료를 공개했다. W코리아가 2007년부터 올해 11월까지 한국유방건강재단에 기부한 금액은 총 3억1569만원이라고 보도했다. 2017~2023년 기부 내역은 없었으며, 지난해 1억2530만원을 전달했다. 당초 W코리아는 20년간 한국유방건강재단에 11억원을 기부했다고 밝혔는데, 매년 5000원만에 그친 셈이다.

전날 밤 W코리아는 "기부금 내역이 사실과 다르게 보도된 내용이 있다"며 "여성신문 인용 자료에서 누락된 기업·개인 기부금액과 3년간 인구보건복지협회 서울지회에 기부액을 합산하면 본 캠페인의 2006~2024년 19년간 누적 기부액은 3억원이 아닌 9.6억원이다. 올해 기부액 1.5억원을 합하면 20년간 기부액은 11억원이 맞다"고 해명했다.

