신뢰·진정성 담았다…강한나, 다큐까지 접수

배우 강한나가 KBS1 다큐 인사이트 ‘동굴, 더 비지터’의 내레이터로 참여하며, 진정성 있는 감정과 메시지를 목소리로 전했다.

지난 18일 방송된 KBS1 다큐 인사이트 ‘동굴, 더 비지터’는 인류와 함께해온 동굴을 통해 지구의 기후 변화를 탐구한 다큐멘터리로, 강한나는 차분하면서도 깊이 있는 내레이션으로 시청자들의 몰입을 이끌었다. 드라마와 라디오를 통해 안정감 있는 전달력과 따뜻한 톤을 보여온 강한나는 이번 내레이션에서도 담백한 감정과 정제된 호흡으로 다큐의 메시지를 진중하게 전했다.

‘동굴, 더 비지터’는 멕시코 유카탄반도의 수중동굴, 제주 용천동굴, 단양 금굴 등 국내외 주요 동굴 탐사와, 한국과 미국 미네소타대학교 연구진의 협업 현장을 담았다. 기후 변화로 달라진 환경과 생성물의 가치를 기록하며, 인류와 자연이 함께한 시간의 흔적을 조명했다.

강한나의 목소리는 다큐의 흐름을 자연스럽게 이끌며, 절제된 감정과 섬세한 호흡, 문장마다 이어지는 리듬으로 메시지를 선명하게 전달했다. 지구의 시간을 품은 동굴 장면마다 강한나의 내레이션은 깊은 여운을 남기며 몰입도를 한층 높였다.

내레이션 공개 후 차분하지만 감정을 담은 전달력과 안정감 있는 목소리에 대한 호평이 이어졌다. 이번 참여는 스크린과 라디오를 넘어 새로운 방식으로 감정을 전달하며, 배우 강한나의 또 다른 면모를 확인할 수 있는 자리였다.

강한나는 최근 종영한 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’에서 왕의 총애를 받는 숙원 강목주 역을 맡아 또렷한 딕션과 안정된 연기력으로 캐릭터의 매력을 극대화했다. 드라마, 영화를 오가며 다양한 작품에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 쌓았으며, KBS 라디오 ‘강한나의 볼륨을 높여요’를 진행과 넷플릭스 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’의 ‘썸메이커스’로 출연해 공감력 있는 화법을 보여준 바 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

